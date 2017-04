Šta je sa familijom Poco? Nije im valjao Jokan, nije valjao ni Kike, a sad ne valja ni Macari

Uprava Votforda nezadovoljna igrom svog tima i razmišlja o smeni šefa struke

Familiji Poco je teško udovoljiti. To nije uspeo ni Slaviša Jokanović, koji je u sezoni 2014/2015. na fenomenalan način uveo klub u Premijer ligu, to nije uspelo i Kikeu Sančezu Floresu, koji je doveo Votford do polufinala FA kupa, a to očigledno neće uspeti ni Valteru Macariju sa kojim se Stršljenovi nalaze na respektabilnom 12. mestu u Premijer ligi.

Jednostavno, bogatoj italijanskoj familiji, koja u vlasništvu poseduje i Udineze, ne sviđa se način na koji igra njen tim.

Kako pišu britanski mediji, osnovna zamerka Macariju je napad, odnosno slaba efikasnost tima, s obzirom da su letos stigli Isak Sakses, Stefano Okaka Čuka i Roberto Pereira, a zimus M'Baje Nijang.

Votford je u prošlom kolu prekinuo niz od četiri utakmice bez poraza, ali je savladao Sanderlend sa minimalnih 1:0, što verovatno takođe nije bilo po volji klupskih čelnika.

Ukoliko dođe do smene, Macari će biti osmi trener u Votfordu kojeg je familija Poco smenila u poslednjih pet godina.

