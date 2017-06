Šta je zabrinulo Vladana Milojevića posle prve utakmice?

„Drugačiji su na treningu nego na utakmici“, poručio trener crveno-belih posle remija protiv reprezentacije Užica

Navijači su očekivali više. Mnogo više. Ali je više u duelu protiv selekcije Užica očekivao i novi trener Zvezde Vladan Milojević.

On je istekao da postoje stvari koje su ga zabrinule, ali da u ovom trenutku ništa nije alarmantno.

„U ovom trenutku mi je najvažnije da upoznam malo igrače, njihov karakter, njihov način igre. Mogu da budem iskren i da kažem da sam ono što sam očekivao i video. Rekao sam i na početku da nemamo baš puno vremena, a ono što me malo zabrinjava je to da su malo drugačiji na treningu nego na utakmici, i moram da shvatim zašto se to događa. Bilo je dosta i dobrih stvari, onih koje smo hteli. Nakon izlaska iz jednog sedmodnevnog trenažnog procesa koji je dobro odrađen, došli smo da odigramo jednu utakmicu da vidim karakter“, rekao je Milojević.

On je dodao da je crveno-belima nedostajalo svežine.

„ Falilo je svežine koju i ne želim da imaju u ovom trenutku. Mislim da sada imam malo potpuniju sliku po pitanju pojedinačnog kvaliteta i nekih stvari koje smo pokušavali da radimo na treningu. Sa igračima koji su došli, mislim da će sve to biti u redu“.