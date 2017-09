Šta kada odu Pike i Maskerano? Barselonin plan za štopersku liniju budućnosti

Mora da se gleda nekoliko koraka unapred...

Odlazak Nejmara je prethodnog leta žestoko uzdrmao Barselonu i poremetio joj planove u prelaznom roku. Morali su Katalonci da jure zamenu za Brazilca i na kraju su doveli Dembelea. Rešili su i pitanje desnog beka sa Semedom, a Paulinjo je doneo neophodnu svežu krv u veznom redu.

Promene nisu zakačile štopersku liniju iako se to moglo očekivati. Zato je sasvim izvesno da će Barsa u narednom periodu morati da razmisli i o štoperima. Komandant Pike će igrati još, a tu su još Umtiti koji do sada opravdava očekivanja i veterani Maskerano i Vermalen. Argentinac ima ugovor do 2019. ali neće biti čudo ako se narednog leta vrati u domovinu, dok je Belgijanac ostao silom prilika jer ga niko nije hteo i sledećeg leta će sigurno napustiti klub.

Barsa je već kaparisala dvojicu talentovanih Južnoamerikanaca. Brazilac Marlon Santos je otkupljen od Fluminensea i prosleđen je na pozajmicu u Nicu. Kupljen je i snažni Kolumbijac Džeri Mina iz Palmeirasa za 9.000.000 evra koji je u brazilskom klubu ostavljen na pozajmici do januara. A možda i duže...

Iako se Santos i Mina očekuju narednog leta na Kamp Nou, njih dvojica još nisu garant da će moći da odgovore zahtevnim zadacima u Barseloni. Nemaju dovoljno iskustva i zato ga trenutno stiču na pozajmicama, a u zavisnosti od njihovog nivoa igre će pasti odluka da li će sledeće sezone dobiti pravu šansu u Kataloniji.

Zato Barsa skenira evropsko tržište u kojem traži mlade, a opet dovoljno kvalitetne igrače koji bi u budućnosti bili rešenja na duže staze. Katalonska štampa barata sa imenima dvojice talentovanih štopera koji su na Barsinom radaru.

Jedan je Matijas de Liht iz Ajaksa, a drugi je Dajo Upamekano iz RB Lajpciga. Obojica su odavno skenirani od strane Barsinih skauta. Katalonci su De Lihta „otkrili“ kada su skautirali Davinsona Sančesa iz Ajaksa, ali je na kraju kolumbijskog štopera ugrabio Totenhem. Gledajući Sančesa, svideo im se De Liht kojeg bi rado uzeli da se razvija u Barsinoj filozoifiji fudbala. Što za produkte iz Ajaksove škole nije teško jer je reč o sličnim stilovima igre.

Što se Upamekana tiče, njega prate još od 2015. kada je sa Francuskom osvojio EP, a preporučio im ga je Oskar Garsija, njihov bivši igrač i trener koji je Upamekana trenirao u Red Bul Salcburgu. Međutim, nemački klub je poznat kao težak pregovarača koji se ne odriče svojih mladih zvezda.

Izvesno je da će Pike i Umtiti i naredne sezone činiti štoperski tandem Blaugrane, verovatno i posle toga. Ali veliki klub kakav je Barsa mora da gleda dva koraka unapred i zato je pred De Lihtom i Upamekanom period dokazivanja u kojem će morati da nastave dosadašnji razvoj i potvrde da su materijal za Barsu. Novac neće biti problem...

(FOTO: Action images)