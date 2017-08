Šta kažu kvote: Zvezda je Partizanova najveća šansa, slede Oleksandrija, Altah, Osijek...

Ko ima najveće šanse da napravi iznenađenje i crno-belima prokrči put do statusa nosioca na žrebu za plej-of...

Veličina slova A A A

Šest projektovanih nosilaca mora da ispadne u trećem kolu kvalifikacija za Ligu Evrope kako bi Partizan dogurao do privilegovanog statusa na žrebu u Nionu u petak. Već smo vam izdvojili deset parova koji nam se čine pogodnim za moguća “iznenađenja”. Ovo iznenađenja pod navodnicima s obzirom na to da posle prvih mečeva eventualni prolasci Crvene zvezde protiv Sparte i Oleksandrije Donjeck protiv Astre i ne bi spadali u tu grupu. Ali za ostale će biti malo teže. Pa smo pokušali da vidimo gde bi to crno-beli mogli da profitiraju.

OCENE - PARTIZAN

Inspirisanom Jankoviću osmica, Everton se popravio, Suma jeste znalac!

Zanimljivo, upravo je večiti rival Partizana najveća šansa, s obzirom na to da je kvota da će Crvena zvezda nakon 2:0 u Beogradu proći dalje 1,16, što suštinski Spartu svrstava u ulogu autsajdera. Da razjasnimo prvo, kvota 1,16 važi za prognozu da će beogradski crveno-beli igrati u plej-ofu za Ligu Evrope, ne da će pobediti ili remizirati u Pragu. Samo da će proći.

Put do statusa nosioca na žrebu: Evo koga treba da bodre navijači Partizana

Daleko iza je Oleksandrija sa kvotom 1,80 na igru prolaz protiv Astre. U Rumuniji nije bilo golova, Oleksandrija će imati prednost domaćeg terena. Sve jasno.

Svi ostali timovi čijim se uspesima nadaju u Humskoj nisu baš u ulozi favorita. Ali ima i onih koji nisu ni u ulozi autsajdera, mada ne možemo da se otmemo utisku da šanse Partizana nisu preterano velike.

Kladioničarskim žargonom, a ako bismo gledali strogo “po papiru”, kvota da će Partizan biti nosilac na žrebu za plej of za Ligu Evrope iznosi 92,15, pošto bi u najboljoj varijanti morali da se nadaju prolazima Zvezde, Oleksandrije, Altaha, Osijeka, Arke i AIK-a.

Da ne dužimo previše...

KVOTE NA PROLAZ TIMOVA KOJI BI ODGOVARALI PARTIZANU

Zvezda 1,16

Oleksandrija 1,80

Rajndorf Altah 2,15

Osijek 2,30

Arka 2,55

AIK 3,50

Lingbi 4,50

Od Grenland 4,80

Panionios 5,00

Olimpik Donjeck 6,20

PAOK - Olimpik Donjeck, prvi meč 1:1

/pr1 1,12 – pr 2 6,20/

Panionios - Makabi Tel Aviv, prvi meč 0:1

/pr1 5,00 – pr2 1,17/

Lingbi - Krasnodar, prvi meč 1:2

/pr1 4,50 – pr2 1,20/

Osijek - PSV, prvi meč 1:0

/pr1 2,30 – pr2 1,62/

Braga - AIK, prvi meč 1:1

/pr1 1,30 – pr2 3,50/

Oleksandrija - Astra, prvi meč 0:0

/pr1 1,80 – pr2 2,01/

Mitjiland - Arka, prvi meč 2:3

/pr1 1,50 – pr2 2,55/

Sparta - Crvena zvezda, prvi meč 0:2

/pr1 5,20 – pr2 1,16/

Rajndorf Altah - Gent, prvi meč 1:1

/pr1 2,15 – pr2 1,70/

Od Grenland - Dinamo Zagreb, prvi meč 1:2

/pr1 4,80 – pr2 1,18/