I naravno, zadovoljstvo navijača

Jesen srpskog fudbala. Ne preporod, samo bolje nego pre. Partizan je zadržao konstantnost, godinama igra grupnu fazu UEFA takmičenja, Crvena zvezda mu se priključila posle decenije, reprezentacija je osigurala plasman na Mundijal... To je ono što smo čekali. Da se igra i da svi budu u igri.

Uspeh državnog tima obradovao je naciju u oktobarskim, a povoljni rezultati večitih rivala u novembarskim danima potvrdili da ovo što se dešava ne može da se podvede pod slučajnost. Ne može ni pod nacionalni sistem (o tome nekom drugom prilikom), zbog čega se u međuprostoru pređašnjih velikih razočaranja i neprestano velikih očekivanja došlo do spoznaje da nas vesele jedna pobeda nad objektivno ne preterano kvalitetnom ekipom kakva je Skenderbeg i jedan remi protiv drugog tima Arsenala. No, to na dušu albanskom predstavniku koji ne može da bude konkurentan i Arsenu Vengeru koji ne želi da izvede najbolje što ima. Ovdašnjim velikanima bitnije je šta piše na tabeli. To je - a kako drugačije? - jedino merilo.

U istoj su poziciji. S drugog mesta čekaju poslednja dva gola grupne faze i imaju objektivne šanse da prezime u Ligi Evrope. Zajedno. Što se nije desilo otkako se lopta zakotrljala u Beogradu. Ako Partizan bude tukao Jang Bojs u Humskoj, a Crvena zvezda Keln kod kuće (uz obaveznu pobedu Arsenala nad BATE Borisovim) gledaćemo sastave Miroslava Đukića i Vladana Milojevića i 2018. na sceni rezervisanoj za odabrane.

Pohvalno!

Čak i da ne uspeju, da ne iskoriste te prilike kakve se nude retko u istoriji, crno i crveno-beli su već sad napravili iskorak u odnosu na minule sezone, značajno podebljavši klupski koeficijent.

U dosadašnjem toku takmičenja, počev od kvalifikacija za Ligu šampiona, preko baraža za plasman u Ligu Evrope, napokon i u samoj grupi Partizan je obezbedio koeficijent 4,000 i tako nadmašio učinke iz četiri od pet poslednjih sezona koje UEFA obračunava u zbiru, na osnovu kojeg se formiraju polazne tačke prilikom žrebova za evrokupove. Od deset mečeva, prvak Srbije je dobio tri, sve bez primljenog gola (Budućnost 2:0, Videoton 4:0, Skenderbeg 2:0), pet puta je remizirao (0:0 u Podgorici, 2:2 u Atini, 0:0 sa Mađarima kući, 1:1 sa Jang Bojsom i 0:0 u Elbasanu), a izgubio samo dvaput (u Beogradu od Olimpijakosa 1:3 i na istom mestu, pred praznim tirbinama od Dinama 2:3).

Poređenja radi, u sezoni 2012/13 skupio je 3,600 bodova, u narednoj 2,000, pa 2,550, a prošle usled rane eliminacije od Zaglebja samo 1,075. Jedina evropska takmičarska godina koja se može smatrati dobrom bila je u sezoni 2015/2016, u kvalifikacijama za Ligu šampiona eliminisali su bez poraza Dila Gori i Steaua, pobeđen je i BATE u revanšu baraža za plasman u grupu elitnog kupa, a onda zabeležene tri pobede u Ligi Evrope (dve nad AZ Alkmarom i jedna u Augzburgu) što je bilo dovoljno da se skupi 6,850 poena.

Sad ima zbirno 14,000, računajući i pomenutih 4,000 iz aktuelne sezone. A može i preko toga.

Koliko to znači crno-belima pokazuje napredak na UEFA rang listi. Sezonu su počeli kao 121. klub Evrope, a posle sinoćnjeg trijumfa nalaze se na 89. mestu.

Uz mogućnost da još više skoče, pod uslovom da savladaju Jang Bojs (kasnije možda i kljucnu neki bod Dinamo u Kijevu) i prezime u Ligi Evrope.

Partizan je navijače na Ligu Evrope navikao, a Crvena zvezda je svoje prevela iz stanja očaja u nivou euforije. Za samo nekoliko meseci. To što je Vladan Milojević uradio crveno-belima je primer napretka tima, koji je počeo kvalifikacije od premijenog kola, a sad mu se otvaraju vidici da i narednu kalendarsku godinu dočeka u takmičenju koje je počelo u vrelom julu. Taj put, da krenu s počente tačke i da igraju grupnu fazu, prešli su još Skenderbeg i Makabi iz Tel Aviva, ali samo još Zvezda ima šanse da se nađe u nokaut rundi. Preporod je posledica je rezultata dijametralno suprotnim lanjskim ili sezonama pre toga.

Od 12 dosadašnjih utakmica, Zvezda je dobila šest (kod kuće Florijanu 3:0, Irtiš 2:0, Spartu 2:0 i Krasnodar 2:1, u gostima slavila u Pragu i Kelnu po 1:0), četiri je odigrala nerešeno (gostovanja na Malti 3:3, u Pavlodaru 1:1, u Londonu 0:0 i kod kuće sa BATE Borisovim 1:1), a izgubila tek dve. I to tesno (od Krasnodara u Rusiji 2:3 i Arsenala u Beogradu 0:1). To joj je trenutno dovoljno za koeficijent je 4,000. Kao Partizanov. A bolji nego u svih pet poslednjih sezona zbirno, jer su dosad bila samo mrvice.

Konkretno: 2,100 (sezona 2012/13), pa 1,500 (2013/14), 0,550 u sezoni kad je UEFA kaznila suspenzijom (2014/15), 1.1000 (2015/2016) i 2,075 (2016/2017). Zbirno 6,750, računajući i pomenutih 4,000 iz aktuelne sezone.

Dovoljno da sa 186. mesta s kog je počela takmičenje skoči na 142. na UEFA rang listi.

Zašto je to važno?

Iz prostog razloga što klupski koeficijent određuje bolju startnu poziciju prilikom žreba za evropske kupove naredne sezone. Namerno upotrebljavamo jedninu, jer će 2018/2019 biti poslednja u kojoj se primenjuje ovakav format takmičenja, a od one tamo (2019/2020) na scenu stupa novi, modifikovani, u kome se favorizuju klubovi iz pet najjačih liga, dok je ostalima sužen prostor da uđu u Ligu šampiona, pa i u Ligu Evrope.

Zato je bitno da se i Partizan i Crvena zvezda plasiraju dalje. Često i jedni i drugi pominju kako će im to značiti za budućnost. Ovoga puta stvarno je tako. S tim da valja znati kako nekih velikih pomeranja - osim ako ne doguraju baš daleko - neće biti ekspresno, pošto u određivanje početnih pozicija za žreb zavisi i od nacionalnog koeficijenta. A tu situaicja za Srbiju nije sjajna, jer smo na 29. mestu UEFA liste (od 55 članica) sa koeficijentom 17.000 i da bismo mogli da računamo da će neko od naših klubova imati više lufta tokom leta moramo da preskočimo Šveđane koji su sad 24. sa 18,725, ali je njima za razliku od naših ostao samo Estersunds.

Dakle, pomak nije moguć za jednu sezonu, međutim, odnekud mora da se krene. Tri ili četiri ovakve kampanje, redovno učešće u grupnoj fazi Lige Evrope, pa da računamo na privilegije kakve trenutno uživaju Austrijanci, koji će narednog leta imati dva kluba u kvalifikacijama za Ligu šampiona.

Vredi se boriti. Još kad se na to doda novčana nagrada.

A nije zanemarljiva.

Svaka pobeda u grupnoj fazi Lige Evrope vredi 360.000 evra, UEFA svaki remi nagrađuje sa 12.000 evra, dok bi plasman u nokaut fazu doneo Partizanu i Crvenoj zvezdi još po 800.000 evra. To pod uslovom da budu drugi u grupi (500.00 za prolaz i 300.000 za drugo mesto). Pobednicima grupne faze - a tom statusu su bliži Dinamo iz Kijeva i Arsenal - sleduje 1.100.000 evra (500.000 za prolaz, 600.000 za prvo mesto).

Niko se nije nadao da dovde mogu da stignu večiti, a kad su već tu, zašto ne spomenuti da plasman u osminu finala Lige Evrope vredi 750.000 evra, u četvrtfinale 1.000.000, polufinale 1.600.000 evra, u finale 3.600.000, dok će onome ko podigne pehar Lige Evrope pripasti 6.500.000 evra.

Navijačka euforija, pak, nema cenu...

