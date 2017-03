Šta se desi kada se kladiš u ženu i - izgubiš

Ljubav prem fudbalu u zemljama Afrike, naročito podsaharske je nešto što se može meriti sa manijom u Brazilu. Sa loptom se bude, sa njom i ležu. A jedan sumanuti Tanzanijac od pre nekoliko dana zaista leže sa loptom. Ali samo sa njom jer je suprugu izgubio na opkladi!

Da nije tužno bilo bi smešno, ali to se zaista i dogodilo, verovali ili ne. Izvesni Džozef Džerald i njegov prijatelj Kelvin Jombo, očigledno ostrašćeni navijači su odlučili da se klade ne u novac ili čast kao svi normalni ljudi, već u supruge! Tema opklade je bio tamošnji derbi između Simbe i Janga, a Džozef i Kelvin su sve stavili na papir, a na tom "ugovoru" su se našli i potpisi njihovih životnih saputnica. Evo ugovora i crno na belo, ali na svahiliju.

1. This is not a joke -@jamalmalinzi can testify to this. Two fans bet with their wives, for the Simba/Yanga game. pic.twitter.com/qczIM1Wpyn