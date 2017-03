Šta se desilo braći Spleš? Ne mogu ništa da pogode! Nurkić i Lilard nadjačali Raselovih 45 i drže Denverov tempo (VIDEO)

Finiks oduzeo Šarlotu dostojanstvo i ugrozio mogućnost plasmana u plej-of

Odahnuli su navijači i uprava Golden Stejta onog trenutka kada su čuli da će Kevin Durant verovatno biti spreman za početak plej-ofa, ali sada je pitanje kakve će Voriorsi praviti rezultate do početka istog. Jer, ono što su prikazali protiv Čikaga nikako nije izgledalo dobro. Treća utakmica ove sezone bez 100 ubačenih koševa i svaki put upisan je poraz. Ovo je bio drugi u nizu, a nekadašnji šampion je protiv Bulsa i bez Duranta izgledao očajno - 94:87 (19:26, 28:25, 32:22, 15:14). Dobro je da je mesto u doigravanju već obezbeđeno.

Osim Durantove povrede, u Golden Stejtu sada moraju da ratmišljaju i o tome kako će da izvuku Stefa Karija i Kleja Tompsona iz šuterske dubioze u koju su upali. Jeste Stef preskočio Kobija Brajanta na večnoj listi najboljih trojkaša sa 1.828 pogođenih hitaca i preuzeo jedanaestu poziciju. Ali, u poslednje tri utakmice ima tek četiri pogodaka iz 31 pokušaja! A zajedno sa Tompsonom neverovatnih 11/64! Prethodne noći imali su tek 3/22 sa distance. U prevodu - brojke kakve Braća Spleš nisu beležili verovatno nikada u karijeri... Na kraju je Kari imao 23 poena (10/27 iz igre), uz šest skokova i po pet asistencija i ukradenih lopti, dok je Tompson skupio 13 poena. Drejmond Grin je imao 12 poena, osam uhvaćenih lopti i sedam podeljenih dodavanja.

Golden Stejt je doživeo uzastopne poraze prvi put posle 146 utakmica, odnosno još od aprila 2015. godine.

To je Čikago olakšalo posao, iako je praktično samo Džimi Batler bio na košgeterskom nivou od glavnih predvodnika u timu. Meč je završio s 22 poena, pet skokova i šest asistencija, a veliku pomoć pružio mu je Bobi Portis sa 17 koševa i 13 skokova. Dvejn Vejd se zaustavio tek na 12, Ražon Rondo na osam, dok je Nikola Mirotić skupio tek dva poena.

I pored svih problema gostujućeg sastava Čikago je Golden Stejt nadigrao tek u završnih tri minuta meča, kada je serijom 10:2 izbrisao deficit od jednog poena i stigao do petog trijumfa u poslednjih šest mečeva.

Demijan Lilard je bio raspoložen, baš kao i Rasel Vestbruk, samo što je ponajbolji Portlandov igrač imao odličnu podršku Jusufa Nurkića, pa je Portland izašao kao pobednik iz okršaja s Oklahomom - 114:109 (26:24, 31:36, 24:25, 33:24).

Na Raselovih 45 koševa nadovezao se tek Enes Kanter s 18 poena i 10 skokova, te Taž Gibson s 15 koševa. Ostali su imali daleko lošiji učinak, ispod dvocifrene margine. Zato je Portland imao čak šestoricu igrača iznad crte, a na Lilardovih 33 dodatnu snagu dao je odlični Nurkić. U svom debiju u Moda Centru, za 37 minuta na parketu skupio je 18 poena, 12 skokova, šest asistencija, pet blokada i dve ukradene lopte! Što je prilično dobar učinak kada se prvi put pojavite pred domaćom publikom. Isti broj poena imao je i Si Džej Mekolum, dok je Al Faruk Aminu imao 14 poena.

Portland je dugo jurio i lomio Oklahomu, a to je uspeo da učini fantastičnim izdanjem na sredinom poslednje deonice. Serijom 16:0 Trejlblejzersi su rezultat 94:101 preokrenuli na 110:101. I to za ravno četiri minuta. Međutim, umesto mirnog kraja domaćin je uradio sve da omogući rivalu povratak u meč. Srećom po njih, to se nije desilo.

Vestbruk nije uspeo ni da ostvari 31. tripl-dabl sezone, čime bi se izjednačio s dosadašnjim rekorderom u ovom pogledu, Viltom Čembrlenom.

Portland je zadržao Denverov tempo u poteri za poslednjim mestom u plej-ofu i sada je ostao na tri pobede zaostatka za Nagetsima. Baš koliko imaju i Sakramento i Minesota.

