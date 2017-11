Šta se desilo Čelsiju? Jedna reč - Matić! Trebalo je da ga vežu za zid! Otkazi svima...

Geri Nevil opleo po ljudima sa Stamford Bridža koju su doneli odluku da prodaju srpskog vezistu...

Bivši engleski reprezentativac, a sada stručni konsultatnt na Bi-Bi-Siju (BBC) Geri Nevil komentarisao je sinoćnje rezultate u Ligi šampiona i dotakao se Čelsija, odnosno njegovog lošeg početka sezone na svim frontovima.

Nevil je bez trunke okolišanja otkrio koji je problem Antonija Kontea i Plavaca...

"Šta je krenulo pogrešno po njih? Jedna reč - Matić! Jednostavno, to je to. Izabrali su pogrešan trenutak da ga prodaju. Dok su imali Srbina na sredini, pored Kantea, imali su dobru defanzivu. Ko god da je doneo odluluku o prodaji treba da dobije otkaz, to jedna od najgorih odluka koje sam ikada video u Premijer ligi. Evo, pitajte bilo kog igrača Česlija koga bi vratili u tim da mogu, reći će vam - Matića".

Čelsi je zamenu za Nemanju video u skupocenom pojačanju iz Monaka, Tijemujeu Bakajoku. Nevil međutim to ne vidi na isti način.

"Bakajoko? On nije prava zamena za Matića. To nije taj igrač".

Nekadašnji bek Junajteda stigao je i da se našali...

"Da sam bio na mestu ljudi iz Čelsija ne bih ga pustio da izađe iz zgrade, vezao bih ga za neki zid u trening centru".

Matić se u nedelju vraća na Stamford Bridž, pošto Junjated u derbiju kola gostuje Čelsiju.

