Šta se ovo dešava?! I Šredera izneli sa parketa, stradao je skočni zglob! (VIDEO)

Košarkaši Bruklina savladali su Atlantu rezultatom 116:104 (19:25, 37:28, 35:24, 25:27) i tako stigli do druge pobede u sezoni.

Kompletna utakmica ostala je u senci povrede nemačkog plejmejkera Denisa Šredera, kome je na ulazu u poslednja tri i po minuta utakmice stradao levi skočni zglob! Šreder je pretrpeo nezgodu posle duela sa Karisom Levertom, kada je krenuo da položi loptu na obruč i zgazio na protivnikovu nogu.

Odmah potom utrčali su ljudi iz stručnog štaba Atlante i Šredera su odneli u svlačionicu, pošto samostalno nije mogao da se osloni na povređenu nogu.

Tako je nastavljena crna serija započeta na startu sezone. Prvo Gordon Hejvord, onda Džeremi Lin, pa Miloš Teodosić, sada Denis Šreder. Podsetimo, tešku povredu pretrpeo je i Ognjen Kuzmić u Realu...

Dennis Schroder is down after this injury. He was assisted off the court pic.twitter.com/2CMtBNdFG6