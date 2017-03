Šta ste pomislili kad smo primili gol? Da ćemo da pobedimo sa 5:1!

Predsednik FSS Slaviša Kokeza uveren u kvalitete aktuelne srpske generacije

Igrači i stručni štab uvek su najodgovorniji za poraze ili najzaslužniji za pobede, ali nije tajna da Fudbalski savez Srbije “živi” od reprezentativnih uspeha. I finansijski, jer dobri rezultati donose sponzore, a i “funkcionerski”, pošto narodu najteže padaju porazi. I zato, kako se predsednik FSS Slaviša Kokeza osećao kad je u šestom minutu utakmice sa Gruzijom pao onaj gol domaćeg tima, a nervoza se uvukla u noge srpskih fudbalera?

“Dobro, nisam pomislio da će biti 3:1. Mislio sam da će biti 5:1 za nas”, kategorički će Kokeza.

Obrazlaže...

“S obzirom na to kako su se momci i stručni štab ponašali pre meča nijednog momenta nisam posumnjao da će rezultat izostati. Apsolutno sam verovao u preokret. Ne mislim ni da su potcenili protivnika, selektor je sve vreme upozoravao na to. Jednostavno, primili smo nesrećan gol i to se oseti”.

Koliko smo sada bliže Mundijalu u Rusiji?

“Jako važna pobeda, možda i najvažnija u kvalifikacijama. Lakše se diše naravno, ali ima još mnogo posla da se obavi. Rekao bih da smo na pola puta, kao što smo bili na početku kvalifikacija. Ni bliže ni dalje.Ove utakmice sa Moldavijom i Gruzijom mogu da budu izuzetno značajne, jer možda će lomiti oko toga ko će na Svetsko prvenstvo”.

Dve prve protiv tih rivala Orlovi su uspešno arhivirali. U junu sledi Vels u Beogradu. Pred početak kvalifikacija, polufinalista sa prethodnog Eura slovio je za glavnog favorita. Istina, sada će biti bez Gereta Bejla. Da li je vreme da stadion “Rajko Mitić” ponovo bude dupke pun?

“Ne bih da prognoziram koliko će biti navijača na stadionu, ali nadam se iskreno da će biti pun, jer ovaj stručni štab i igrači svojim zalaganjem i time kako se bore za našu Srbiju to zaslužuju. Ostalo je još dosta vremena, ali evo i ovim putem pozivam navijače da ih podrže”, apeluje Slaviša Kokeza.

Piše: Dejan Stanković

(Foto Star Sport)