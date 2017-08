Šta smo naučili o Srbiji iz prethodna dva meča? Svi centri su jednaki, Jović je novi Marković...

Slatke muke Aleksandra Đorđevića...

Sigurno, mirno, iskusno, stabilno. Srbija je bila prava tokom vikenda za nama! Dve utakmice - dve pobede i mnogo razloga da svaki košarkaški kritičar bude zadovoljan. Grčka je samlevena iznenađujuće lako, Crna Gora se dobro držala, ali nije imala snage da se nosi sa energijom i talentom sadašnje generacije Srbije.

Posle dvadeset i šest dana rada, bezmalo tronedeljnih bazičnih priprema na Kopaoniku i uz dosta zdravstvenih problema, Srbija je pokazala zavidan kvalitet, odnosno formu kakva se očekivala tek u nadolazećem periodu. Ne bismo to okarakterisali preranim ulaskom u takmičarski ritam, jer prostora za napredak i te kako ima i to se jasno vidi na parketu. Srbija ima zrelost kakva se gradi godinama, pa čak i u izmenjenom sastavu, povratnici i novopečeni reprezentativci brzo su se navikli na sistem rada pod dirigentskom palicom Aleksandra Đorđevića. I to je ono što pravi razliku.

Dobre igre u dve kvalitetne provere pred nekoliko dana mira, potom i put na turnir u Hamburg, iznele su određene zaključke, uglavnom pozitivne. O negativnim segmentima ne treba ni polemisati, jer je njihovo prisustvo realno za ovu fazu priprema. Zato naredne redove posvećujemo detaljima koji su nam privukli najviše pažnje.

BOGDAN BOGDANOVIĆ - KAKVA ELEGANCIJA

Ovaj momak ne prestaje da oduševljava! Bogdan Bogdanović je ostvario enorman napredak u poslednjih godinu dana, uprkos tome što je već bio vrsni igrač. S tim da su sada sav pakleni trud i bespoštedni rad počeli da ga oblikuju u asa svetskog kalibra. I ne preterujemo kada tako nešto tvrdimo, jer o tome najbolje govori sve što je uradio od prošlog leta do danas. Uzeo još jednu reprezentativnu medalju i bio među glavnim uzdanicama Srbije, imao klupsku sezonu iz snova, a onda ostvario veliki transfer u NBA ligu. I u svakom trenutku bio među glavnim vedetama Fenera.

Na terenu se oseća fantastično i još je bolja stvar što ima puno poverenje Aleksandra Đorđevića i što mu nekadašnji velemajstor igre pod obručima dozvoljava i promašaje u nizu. Samo kako bi pronašao pravi ritam i uživao u igri. Pritom, sve što radi - radi sa lakoćom i elegancijom koja gotovo očarava. Ako neko zna da tako nešto treba da istrpi, onda je to upravo selektor Đorđević.

U izostanku Miloša Teodosića, Bogdan je postao alfa i omega Srbije, njen najbolji pojedinac, strelac i na kraju najkorisniji igrač turnira. Razbio je Grčku, potom i Crnu Goru, još jače. U dva meča ubacio je 39 koševa, skupio 57 indeksnih poena, podelio 14 asistencija. Bio je i prvi plejmejker, organizator, kreator. Sve. A baš tu se pokazalo da je najbolji kada je lopta u njegovim rukama. I da nije prototip današnjeg beka, popularne "ćoškare", već da poseduje neverovatnu napadačku raznovrsnost i sve bolji pregled igre, dostojan najboljih plejmejkera Evrope. U šut nikada nismo sumnjali. Zato će biti milina gledati ga sa Teodosićem u tandemu.

Takav Bogdan je Srbiji potreban u Istanbulu, ali i narednim godinama.

ĐORĐEVIĆEVE SLATKE MUKE

Još bi bile slađe da su na raspolaganju još i (prerano) penzionisani Stefan Marković, te povređeni Nemanja Bjelica, ili Nikola Jokić, koga Srbija čeka za neke nove akcije, potom i povređeni Nemanja Nedović i Marko Simonović. Aleksandar Đorđević u ovom trenutku ima 15 ravnopravnih kandidata za dres Srbije i konačni spisak.

Jer svako je svoju šansu uspeo da iskoristi i pokaže tačno ono što može da donese ekipi i da istu može da učini boljom. To je, uostalom, i uticalo da Srbija izgleda ovako moćno tokom turnira.

Kombinacija je zaista mnogo, ali dileme nema da je pred selektorom mukotrpan posao. To je on, doduše, već i sam donekle nagovestio u razgovorima vođenim na nedavnom druženju s novinarima na Kopaoniku. U njegov posao ne želimo da se mešamo, verujemo da će Đorđević izabrati dobro. Ali u ovom trenutku jako je teško izabrati dvanaest najboljih. Zato će turniri u Hamburgu, a posebno u Grčkoj rasterati maglu i otkloniti sve dileme.

Bilo kako, jako raduje to što selektor ima toliko, kvalitetnih opcija.

CENTRI SU RAVNOPRAVNI U BORBI ZA MESTO

Svako od njih donosi nešto svoje i to je prava stvar. Što je svaki pojedinac iz trilinga Marjanović - Štimac - Kuzmić zaseban tip igrača i ne preklapaju se ulogama na parketu. Boban Marjanović je oduševio publiku igrom protiv Grčke, gde nije imao pravog čuvara, niti je dozvoljavao da mu se protivnici preterano "šetaju" po reketu. O njegovim kvalitetima i manama smo već pisali ranije i taj tekst možete pronaći OVDE. Ostvario je dobru komunikaciju sa Bogdanovićem, što će značiti za sve potencijalne kombinacije.

Ali bilo je problema protiv Crne Gore, gde se tukao sa bržim i okretnijim centrima kao što su Nikola Vučević i Bojan Dubljević. Zato su Ognjen Kuzmić i Vladimir Štimac dali svoj, značajan doprinos. Kuzmić je dobro sarađivao sa srpskim plejmejkerima, dobro se otvarao iz pik'n'rol situacija i čak nekoliko puta ostajao sam u reketu i rivalima zahtevao da konstantno obraćaju pažnju na njega. Štimac je borbeni duh i veliku požrtvovanost stavio u funkciju tima posebno u odbrani, gde je dobro zagrađivao protivničke centre, da bi u napadu dosta "navlačio" prekršaje rivala. Njegov sveukupni značaj u timu odavno je poznat i tu nema premca.

Nažalost, još nismo uspeli da vidimo Miroslava Raduljicu na delu. Nadamo se da će se to ispraviti već u Hamburgu, gde učestvuju još Poljska, Nemačka i Rusija.

AKTIVNE ZAMENE ZA POVREĐENE IGRAČE - POSTOJE

I vrlo su dobre. Srbija je i ovog leta imala problema sa povredama i one je, zasad, skupo koštaju. Jer Marko Simonović je već precrtan, a šanse da Nemanja Nedović zaigra na Evrobasketu zasad nisu realne. Na sve to, nadovezali se problemi Miroslava Raduljice sa kolenom, odnosno Miloša Teodosića sa listom i Nikole Kalinića sa leđima.

Jasno je da svaka povreda predstavlja hendikep za sebe i da je jedinstvena želja da svi budu zdravi i spremni. Ali u datim okolnostima i realnosti koju moramo da prihvatimo, važno je da realne i aktivne zamene za sve rekonvalescente - postoje. Koncepcijski drugačije, ali koje mogu da zauzmu prostor u timu, bez osetnijih gubitaka na kvalitetu.

Nedović, iako izuzetno bitan šraf ekipe i zbog odlične forme s kojom je završio sezonu i dočekao pripreme, imao je Dragana Milosavljevića, Branka Lazića i Marka Gudurića da ga odmene. Gudurić najviše u napadu, iako nije isti tip igrača, ni ofanzivca kao Nedović, Lazić u odbrani, a Milosavljević najkonkretnije - u oba polja. Sve su to različite "glave", ali povrede i navode selektora da traži nove poveznice na terenu.

Ista je priča u slučaju Vladimira Lučića kao nekog ko je u prethodne dve utakmice odradio dobar posao u oba smera i tako nadomestio izostanak Simonovića, koji izlazi iz najbolje sezone u karijeri.

Opet, ističemo, Simonović i Nedović su jako bitni elementi reprezentacije koja je u poslednje tri godine ostvarila grandiozni uspon na lestvici, i za razliku od sve četvorice pomenutih - ima akumulirano veliko reprezentativno iskustvo. Što ostalima nedostaje.

JOVIĆ JE NOVI MARKOVIĆ

Pravi je blagoslov za Srbiju, a sreća za Aleksandra Đorđevića što u trenutku kada je Stefan Marković odlučio da kaže "zbogom" reprezentaciji, ima gotovo identičnu zamenu u rosteru. Ne smatramo da Marković nije potreban ovom timu, jer i te kako jeste, ali... Realnost je takva da se sada traže adekvatna rešenja kako bi se nadomestio veliki gubitak.

I kao da se namerno pogodilo da Marković i Jović budu zajedno u timu dok se novi plejmejker Bajerna na uhoda u reprezentativni sistem. Sada, Jović izgleda spremniji nego ikada da zauzme Markovićevo mesto i upotpuni zacrtanu koncepciju sa Teodosićem: Plej napadač + plej defanzivac.

Jović je pravi čovek za taj zadatak i tu nema ni trunke dileme. Baš kao i u dresu Zvezde, plenio je dobrim potezima i u minulim utakmicama i dokazao da je došlo pravo vreme i za njega. Dok je borbeni Vasilije Micić sada tu da uči, upija svaki detalj i kali se za sve što ga čeka na reprezentativnom i klupskom nivou. A sigurni smo da ga čeka dosta toga dobrog.

Na sve to, savršeno se poklopila činjenica da je Bogdanović izrastao u pravog organizatora i da će moći da pomogne saigračima i bude podjednako opasan u rešavanju kreativnih zadataka.

Verujemo da je i Stefan Marković, kao gledalac kraj aut-linije u oba meča, bio zadovoljan izborom.

Što je i sam nedavno rekao - samo da ih ne ureknemo...

Piše: Nikola Stojković (nikolaS_sN)

