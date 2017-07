Šta to krčka Milan? Od Ronalda i Ibre do Sančesa i Benasija...

Rosoneri još nisu završili letnji prelazni rok

Veličina slova A A A

Posle serije od 10 pojačanja koja su stizala jedno za drugim, Milan je sada malo usporio na letnjoj fudbalskoj pijaci. Rosoneri pokušavaju da sa još nekom kupovinom stave tačku na furiozan prelazni rok, ali im poslednjih dana ne ide. Ne mogu da se dogovore sa Fjorentinom oko Nikole Kalinića, a sve dalje su i od Obamejana i Belotija...

Šta su druge opcije?

Pominje se čak i Kristijano Ronaldo?! Ali to su samo ludi snovi za čije ostvarenje postoje male šanse...

Milanovi direktori Fasone i Mirabeli su u sve boljim odnosima sa Žoržom Mendesom, najmoćnijim menadžerom na planeti. Od njega su kupili Andrea Silvu, a nedavno na Sardiniji su sa Mendesom pregovarali i o mogućnosti da do januara dovedu Dijega Kostu ili da na celu sezone pozajme Radamela Falkaa iz Monaka. Obojica su Mendesovi klijenti...

Tako se rodila i luda ideja da Milan napravi potpuni zemljotres na fudbalskoj pijaci dovođenjem Kristijana Ronalda. Računajući na dobre veze sa Mendesom koji vodi brigu o Kristijanovoj karijeri. Njih dvojica imaju prijateljski odnos koji je mnogo više od relacije igrač - menadžer i Mendes je nada Rosonera u ovom premabicioznom poduhvatu. Kada je Kristijano nedavno digao prašinu zbog želje da ode iz Madrida gde ga ne poštuju dovoljno, Milan je video tračak nade da bi mogao da ugrabi najboljeg fudbalera sveta. Međutim, sve se vrlo brzo smirilo... Fasone i Mirabeli i dalje gaje nadu da ta priča nije potpuno zatvorena.

Ali nije realna. Real bi za Ronalda tražio minimum 200.000.000 evra, dok bi Portugalac insitirao na plati od 30.000.000 evra godišnje. Milanov maksimum bi bio da Realu plati oko 130.000.000 evra i da Ronaldu ponudi 40.000.000 evra za dve godine. Ali i bolji dogovor za prava na imidž i marketing od onog koji trenutno ima u Realu. Ipak, sve će se najverovatnije završiti na vlažnim snovima Milana i Portugalac će ostati u Realu.

Još jedna luda priča za Milan se ispreda ovog jutra na Apeninima. Naime, Gazeta delo sport je opet aktivirala mogućnost da se Zlatan Ibrahimović vrati u Milan. Šveđanin je slobodan igrač i nikada nije krio želju da bi voleo da se jednog dana vrati u Milan i tamo završi karijeru. Delom i zbog porodičnih razloga jer ima nameru da sa porodicom živi u Milanu kada završi karijeru. Od novog ugovora u mančester Junajtedu nema ništa.

„Potoršili smo veliki novac na napadača (Lukakua op.aut.) zbog onoga što se desilo Zlatanu. Nismo mogli da dozvolimo da uđemo u sezonu bez prvog napadača“, rekao je Murinjo i tako zalupio vrata pričama o novom ugovoru za Zlatana.

Milanu treba napadač, ali čini se da klupsku uprava ne želi da to bude Ibrahimović. Delom i zbog Mina Rajole. Međutim, ako bi Dijego Kosta došao da do januara premosti period dok ga Ateltiko ne registruje, onda bi Ibra mogao da popuni njegovo mesto od januara jer do tada bi se potpuno oporavio od povrede. Ko zna...

I dok su priče o Ronaldu i Ibrahimoviču samo teorije i mogućnosti, pregovori oko Renata Sančesa su stvarnost. Milan već danima pokušava da nađe pobedničku formulu u pregovorima s Bajernom oko dovođenja mladog Portugalca koji nije ispunio očekivanja u Minehnu. I njegov menadžer je Žorž Mendes.

Prva ponuda Rosonera da dovedu Sančesa na dvogodišnju pozajmicu uz obavezan otkup ugovora je odbijena. Sada Milan nudi 6.000.000 evra za jednogodišnju pozajmicu, ali Bajern traži čak 7.500.000 evra za pozajmicu uz obavezan otkup. Rosoneri žele klauzulu prema kojoj imaju pravo da biraju hoće ili neće da otkupe Sančesa. Sa igračem su dogovorili platu od 3.000.000 evra po sezoni, ali Bajern ne popušta.

Druga opcija za vezni red je dosadašnji kapiten malde reprezentacije Italije, Marko Benasi. Torinov vezista nije po ukusu Siniše Mihajlovića koji je tražio od kluba da ga proda. Cena mu je između 10.000.00 i 15.000.000 evra, a Milanovi prvotimci Donaruma i Lokateli apeluju na upravu kluba da dovede Benasija jer ga poznaju iz mlade selekcije i uvereni su da bi bio pravo pojačanje. Milan sada razmišlja da Torinu ponudi Nijanga za Benasija. S obzirom da Mihajlović odavno želi Nijanga, ovo nije nerealna trampa...