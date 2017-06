Šta znači ovaj bod i ko ima najteži raspored do kraja...

Ono što nije loše jeste što kod kuće imamo zicere protiv Gruzije i Moldavije, ali zato u goste idemo direktnim konkurentima - Austriji i Republici Irskoj, gde nikako ne smemo da izgubimo...

Ceo plen protiv Velsa mnogi su unapred ukalkulisali, ali još jednom se pokazalo da ne treba postavljati ražanj dok je zec još u šumi! Šalu na stranu, naš tim po drugi put u ovim kvalifikacijama nije uspeo da dođe do pobede pred svojim navijačima i ponovo nije uspeo da na pleća baci neku reprezentaciju iz prvog šešira. No to je druga priča...

Ono što nas večeras zanima jeste šta ovaj bod znači uoči završnice trke za Mundijal u Rusiji. Prvi utisak posle bledog izdanja Orlova jeste da smo dobro prošli. Rezultat iz Dablina (1:1) i te kako nam je išao na ruku, tako da nam Irci nisu pobegli, odnosno Austrijanci nam se nisu približili.

Taj meč završen je pre nego što je naš protiv Velsa počeo, pa smo se ponadali da bismo pobedom mogli da se osamostalimo na prvom mestu i praktično jednog kandidata - Austriju - izbacimo iz trke, no dobro... Kako smo igrali večeras - dobro smo se "udali". Kada se podvuče crta moramo da budemo zadovoljni što smo i dalje lideri grupe D, odnosno što Vels i Austrija za nama zaostaju čitava četiri boda, a to uopšte nije malo na četiri kola pre kraja kvalifikacija.

Sada nam ostaje da pogledamo kakav nam je raspored. Ono što nije loše jeste što kod kuće imamo zicere protiv Gruzije i Moldavije, ali zato u goste idemo direktnim konkurentima - Austriji i Republici Irskoj, gde nikako ne smemo da izgubimo. Što se gostovanja tiče, niko nema teža od nas. Ako tako gledamo onda se može zaključiti da je naš raspored najteži, ali da li je baš tako? Preostala tri kandidata za prva dva mesta imaju bar po jedno "neprijatno" domaćinstvo i potencijalnu minu, tako da... Teško je na taj način izvagati.

Naredni meč Orlovi igraju 2. septembra protiv Moldavije i tu ne smeju ni da pomišljaju na kiks, a onda tri dana kasnije kako znamo i umemo da odolimo u Dablinu. Sa bar četiri boda iz ta dva duela odbanili bismo prvo mesto.

Poslednja dva kola? O tom potom. Dosta toga zavisiće i od utakmice Vels - Austrija, jer će tu lista kandidata za Mundijal biti skraćena za jedno ime...

TABELA GRUPE D

RASPORED DO KRAJA

SRBIJA

Moldavija (D)

Republika Irska (G)

Austrija (G)

Gruzija (D)

VELS

Austrija (D)

Moldavija (G)

Gruzija (G)

Republika Irska (D)

AUSTRIJA

Vels (G)

Gruzija (D)

Srbija (D)

Moldavija (G)