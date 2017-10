Stadion koji guta protivnike: Priča o Bombonjeri... Zašto se Argentina vratila?

Argentina je u meču biti ili ne biti pobegla sa Monumentala na Bombonjeru i igraće na njoj kvalifikacioni meč prvi put posle 20 godina. Postoje konkretni razlozi...

Sve snage su mobilisane, Argentina drhti pred večerašnji meč sa Peruom u kojem mora da pobedi kako zna i ume i zadrži realne šanse za plasman na Mundijal u Rusiji. Najavljuje se maksimalno ofanzivna formacija Argentinaca, napadaće sa 10 igrača, Sampaoli je naredio opsadu Peruovog gola, ali se velike nade polažu i u 12. igrača. Bombonjeru!

Kultni stadion Boke Juniors bi trebalo da večeras protiv Perua bude igrač više za Mesija i drugove. Da je đavo odneo šalu u ovim kvalifikacijama i da se Argentina igra sa vatrom, videlo se i po skoro očajničkoj želji da ključni meč u kvalifikacijama protiv direktnog rivala - Gaučosi igraju na Bombonjeri. Opravdani razlozi postoje... Ako je neki stadion na svetu igrač više za domaći tim, onda to mora biti Bokina tvrđava Bombonjera.

Argentina se na Bombonjeru vraća posle 19 godina i 111 dana! Tačno toliko je prošlo otkako su Gaučosi odigrali poslednji takmičarski meč na mitskom stadionu u Buenos Ajresu. Bio je to meč kvalifikacija 1997. protiv Kolumbije... Dom reprezentacije je od tada uglavnom bio Monumental. Još jedan kultni stadion i dom Bokinog mrskog neprijatelja River Plejta. Igralo se i u Kordobi, San Huanu, Mendozi... Ali Monumental je bio taj koji je gostio najvažnije mečeve. I bilo je razloga da ga Argentina smatra domom. U periodu od 1995. do 2015. je bio neosvojiva tvrđava na kojoj Argentina nije poražena u 40 vezanih utakmica! Ali u poslednje vreme Riverov stadion nije doneo mnogo toga dobrog Argentini i selektor Sampaoli je posle dogovora sa igračima insistirao da se reprezentacija u odlučujućem meču preseli na Bombonjeru. Na radost Bokinih navijača koji su ovo doživeli kao malu pobedu...

Dva kultna stadiona su izgrađena u relativno istom periodu. Monumental je „počeo sa radom“ 1938. godine, a Bombonjera dve godine kasnije. Međutim, kao i Boka i River, potpuno su različiti. Monumental je van grada u Rio de la Plati, planiran je kao moderan olimpijski stadion, u njega se više ulagalo, dodata mu je atletska staza jer se Buneos Ajres nadao organizaciji Olimpijskih igara.

Sa druge strane, Bombonjera se nalazi u La Boki, jednom od najživopisnijih delova prestonice i zbog manjka prostora, arhitekte stadiona su morale da ga prave sa što strmijim tribinama kako bi zauzeo što manje prostora. Karakterističan je po jednoj tribini koja je potpuno vertikalna i u kojoj se nalaze samo svečane lože. Ne postoji stadion na svetu kao Bombonjera. I nijedan nema dušu kao ona...

Na početku je Bomonjera i bila dom reprezentacije u takmičarskim mečevima od 1957. do 1973. Ali kada je vlada Huana Perona odlučila da Monumental bude glavni stadion Mundijala 1978. godine, pobesneli Bokini navijači su proterali reprezentaciju sa Bombonjere. Vojna hunta je ustoličila Monumental kao dom argentinske reprezentacije. I izazvala bes Bokista.

Do te 1978. godine, Argentina je odigrala 28 mečeva na stadionu Boke, pobedila u 18 (64 odsto), igrala nerešne u osam (19%) i samo dva puta je poražena (7%). Od 1978. je nacionalni tim Argentine na Monumentalu igrao čak 79 puta! Ima 62 odsto pobeda, 24 odsto remija i 15 odsto poraza...

Od 1978. pa do danas je reprezentacija Argentine odigrala je samo tri meča na Bombonjeri! Prijateljske duele protiv Mađarske (1992) i Brazila (2009) i pomenuti duel sa Kolumbijom pre skoro 20 godina. Iz ovoga se može zaključiti koliko je večerašnji povratak reprezentacije u La Boku velika stavr za Argentinu.

Kada je nacionalni tim došao u situaciju da jednostavno mora da pobedi u večerašnjem meču, zaključeno je da bi Bombonjera mogla da odigra svoju ulogu i da bi većina fudbalera igrala radije meč odluke na njoj nego na Monumentalu. Čim se proneo glas da Argentina želi da dočeka Peru na Bombonjeri, Peruanci su tražili da se to zabrani iza navodnog straha za bezbednost. Na kraju je iz sedišta FIFA stiglo zeleno svetlo za Bombonjeru. Meč će obezbeđivati 600 redara i 1.000 policajaca. Duplo više nego što je to slučaj kada Boka i River igraju Superklasiko. Bombonjera je rasprodata za 17 minuta! Kakva je navala za karte. Argentinski mediji pišu da bi bilo prodato i preko 100.000 ulaznica. Međutim, kapacitet je oko 50.000 gledalaca...

Zašto je Bombonjera poželjnija za domaće fudbalere od Monumentala? Razlozi su očigledni... Atmosfera je mnogo bolja, podrška je daleko žešća!

Udaljenost tribina od terena na Monumentalu je 32 metra, a na Bombonjeri je sedam metara. U uglovima Monumentala, najmanja udaljenost gledalaca od terena je 19 metara, a uglovi Bombonjere su samo četiri metra od terena. Centralni deo tribina na Monumentalu je 30 metara udaljen od terena, a na Bombonjeri je to samo četiri metra na vertikalnoj tribini i 11 metara na onoj prekoputa. Nagib prvog prstena tribina na Monumentalu je 15 stepeni na Monumentalu, naspram 22 stepena na Bombonjeri. Nagib drugog prstena na Rivervom stadionu je 22 stepena, naspram 38 na Bokinom! Nagib trećeg prstena na Monumentalu je 36 stepeni, a na Bombonjeri je 44 stepena. Jasno je onda zašto je atomsfera na Bokinom stadionu toliko vatrenija i zašto je protivniku teže nego na Monumentalu.

Ipak, postoji i jedna crna mrlja argentinskog fudbala na Bombonjeri. Zapravo, to je najcrnje sećanje za svakog Argentinca kada je reprezentacija u pitanju. Jedan od dva doživljena poraza na Bombonjeri, Argentina je doživela 1969. godine protiv Perua. U odlučujućoj utakmici kvalifikacija za Mundijal 1970. u Meksiku. To je do danas i jedini put da se Argentina nije kvalifikovala za Mundijale...

Šta će večeras Bombonjera doneti Argentini? Uzbuđenje svakako...

