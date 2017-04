Stanisavljević vodi, Kosanović nadgleda – od Napretka počinje vaskrsnuće Borca!

Čačani su zamenili Mladena Dodića! Milorad Kosanović je u niskom startu čekajući otvorene karte za ponovno ustoličenje na klupu Zebri na kojoj će danas sedeti Vladimir Stanisavljević

Borac je klub koji nema nameru da napušta elitni rang! Tako izdaleka izgleda inicijativa uprave kluba sa obale Morave koji uoči odlučujuće bitke u plej – autu menja kurs očekujući da se u njihov mozaik po četvrti put uklopi lik Milorada Kosanovića. Tačno u toliko navrata počev od 1995. iskusni strateg je vodio Zebre. Kako ih je vodio, toga se dobro sećaju i tribune našeg najvećeg stadiona. Tukao je Kosan u Kupu Srbije veliku Crvenu zvezdu sa 1:5! Današnji ulog je možda još veći! Borac igra za opstanak i povratak u konkurentne vode i to sa Napretkom iz Kruševca. Na klupi će sedeti Vladimir Stanisavljević, pomoćni trener Čačana. Kosanovićevo iskusno oko će meč pratiti iz aktivne pozadine, a namera je najbolja.

“Utakmicu protiv Napretka ću aktivno posmatrati. U narednih par dana ćemo znati da li ću sesti na klupu Borca. Radimo na tome intezivno i sa entuziazmom”, kaže za MOZZART Sport, iskusni fudbalski strateg, Milorad Kosanović koga po svoj prilici čeka trenerka Boraca sa inicijalima “MK”.

“Nalazimo se pred ogromnim izazovom i Napretkom. Potrebno nam je da otkinemo neki bod uoči odlučujućih bitaka u plej – autu. Zbog žutih kartona ne mogu da računam jedino na Miroljuba Kostića, ali to ne znači da na teren izlazimo oslabljeni. Naprotiv, igrači su svesni da imaju pred sobom sveti zadatak. Lopta jeste okrugla, a igraćemo do poslednjeg daha. Devedeset minuta i još neki minut pride. Nema povlačenja”, kaže za MOZZART Sport, Vladimir Stanisavljević koji nastavlja tamo gde Mladen Dodić stade!

Podsećanja radi, sada već bivši strateg Borca rekao je na konferenciji koja je trebala da bude i zvanična najava utakmice sa Napretkom da za Borac nema predaje! Da li tako misli i Stanisavljević?

“Upravo tako i nikako drugačije. Predaja nije opcija za ovaj tim. Nadamo se da će nas u tome podržati i naši navijači. Igramo kraj Morave, igramo kod kuće”, zaključuje Vladimir Stanisavljević.

Utakmica između Borca i Napretka igra se na terenu Gradskog stadiona kraj Morave večeras u 17.00.

Piše: Miloš Milić

(Foto: Action Images)