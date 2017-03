Start sezone! Ovo bi u svakoj drugoj situaciji bio gol (VIDEO)

Šta reći osim - neverovatno! Teško je objasniti kako Ajntraht iz Frankfurta u 19. minutu utakmice na Alijanc Areni nije postigao gol i kako Branimir Hrgota nije zatresao mrežu, već savladanog Manuela Nojera.

Možda je samo dovoljno reći da mu je iza leđa bio Mats Humels, koji je neverovatnim startom sa leđa skinuo već viđeni gol mladog napadača.

Definitivno start sezone, ne samo u Bundesligi, već verovatno i u kompletnom evropskom fudbalu.

Mats Hummels with a strong contender for (wonderful goal-saving) tackle of the season pic.twitter.com/xNCc0Q6Fa5