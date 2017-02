Stefan Jović: Derbi se igra sa jednom nogom i bez leđa

“Samo je pitanje koliko ću moći da izdržim”, kaže plejmejker Crvene zvezde

Tim je ono što izdvaja Crvenu zvezdu. Ali i u tako jakom kolektivu oseća se koliko Stefan Jović znači ovoj ekipi. Bez njegovih pasova, bez njegove vizije, nije to isti tim. Veliko breme na svojim leđima nosi Stefan Jović. A ritam utakmica ne dozvoljava da bar na kratko odmori. I počelo je to da uzima danak. Protiv Efesa mogao je da izdrži samo 13 minuta.

"Odradio sam lagan trening pred utakmicu posle sedam dana s obzirom na to da me leđa baš muče. Hteo sam u ovom meču da pružim sve ono što je do mene, ali nisam bio u dobrom ritmu. Nisam bio na svom nivou. Nisam mogao da pomognem. Žao mi je zbog toga. Potrudiću se da popravim sve ove greške. Nismo bili na zadovoljavajućem nivou. Veliki smo problem imali u tranziciji. Nismo sekli te kontre. Dosta problema i u pik en rolu. Tako da neke naše žive lopte koje smo bacili njima u ruke su omogućile da nam daju neke lake poene. Generalno smo svi loše igrali, nismo imali potrebnu energiju. Slična utakmica kao ona protiv Žalgirisa. Delovali smo monotono. Nismo imali igru. Bili smo odsečeni od svih stvari koje su trebale da nam donesu prednost", konstatuje Jović posle poraza kojom je okončana Zvezdina serija od sedam pobeda.

Ali svakoj seriji mora da dođe kraj. Sve ono što su crveno-beli do sada uradili daje im za pravo da se nadaju uspesima i u nastavku sezone. Mnogo većim od onih koji su se očekivali pre početka sezone.

"Ima da se igra. Nećemo da se zadovoljavamo s ovim pobedama do sada. Pružaćemo najbolje partije, ja se nadam, do kraja Evrolige. Da probamo da zaokružimo sezonu na najbolji mogući način. I to je to”.

Kratkoročno, Zvezdine navijače najviše zanima da li će Jović biti spreman za nedeljni večiti derbi sa Partizanom u kojem će crveno-beli juriti rekordnu, 21. pobedu u regionalnom takmičenju.

"Zna se šta je derbi. Derbi se igra sa jednom nogom i bez leđa. I ja ću biti u sastavu, samo je pitanje koliko ću moći da idržim. Sigurno ću se potruditi da se spremim i da budem u boljem stanju i da se svi generalno spremimo za taj meč jer nas čeka pakao i protivnik koji će da grize da bi nas dobio. A na nama je da odgovorimo na tu agresivnost i da pokušamo da dobijemo", ističe Jović.

