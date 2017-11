Stefan Simić prelomio - ni Srbija, ni BiH, ni Hrvatska, već Češka

Mladi as Milana, sada na pozajmici u Krotoneu po svemu sudeći ipak će igrati za prvi tim zemlje rođenja

Dok je Mile Svilar punio ovdašnje novinske stupce što nastupima u Ligi šampiona za Benfiku, što odabirom da brani za naš nacionalni tim, jedan veoma talentovani fudbaler našeg porekla nam je nekako u toj buci "prošao ispod radara". I odlučio je da ne pođe Miletovim stopama, već da brani boje Češke Republike.

Kako MOZZART saznaje, Stefan Simić želi da nakon nastupa za mlade selekcije prihvati i da igra za seniorski tim zemlje u kojoj je rođen iako je mogao da odabere i Srbiju, Hrvatsku i BiH! Talentovani 22-godišnji bek Milana, trenutno na poznajmici u Krotoneu, rođen je u Pragu, ali su mu roditelji poreklom iz BiH, tačnije iz Prijedora, a živeli su u Zgrebu do sredine devedesetih. Fudbal je počeo da igra u Slaviji, da bi sa 17 godina prešao u Đenovu, a odmah 2013. u Milan.

Naš savez se raspitivao za Simićeva i čak je bio u planu da zaigra za reprezenrtaciju do 20 godina i to u generaciji koja je osvojila Svetsko prvenstvo. Tada je pogrešio pošto je odlučio da brani boje Češke. Mladi as navija za prašku slaviju i splitski Hajduk, za koji je umalo i zaigrao prošle godine.

