Šteger opet preživeo, lete Jojić i Osako! Keln na Marakani bez pola tima...

Raport iz Severne Rajne-Vestfalije...

Veličina slova A A A

Kelnovim mukama kraj se ne nazire, ali austrijski stručnjak Peter Šteger i dalje je vrlo siguran na svojoj šefovskoj poziciji! To je odluka desetak glavnih ljudi iz Upravnog odbora koji su se još sinoć sastali u kući predsednika kluba Vernera Špinera. Nemački mediji navode da ovoga puta odluka nije bila jednoglasna, no i dalje većina misli da Šteger treba da vadi Jarčeve iz blata u kom su se našli.

A Austrijanac je posle novog poraza, 11 u Bundesligi ove jeseni (pre nego što će glavešine sesti da razgovaraju o njegovoj sudbini) samouvereno poručio novinarima:

"Možete da me pitate svake nedelje o otkazu. Znajte da nisam baš blizu tome".

Novinari su bili uporni, pa su potom za ustu stvar upitali i iskusnog Matijasa Lemana, koji je sedeo do Štegera...

"Nije na nama igračima da smenjujemo trenera. Zna se, to je posao ljudi iz uprave ili samog trenera".

Na ove dve rečenice završila se sva diskusija oko promene šefa struke u Kelnu. Timo Horn čak ga je uzeo u zaštitu:

"Neobjašnjivo je koliko mi ne slušamo trenera. On je daleko najmanje kriv za ovo što nam se dešava".

MOZZART KVOTE

Šalke - Keln

subota, 18.30

A šta se to zapravo dešava Kelnu niko ne može da objasni. Izuzimajući Antonija Modesta, prvog strelca, ovaj isti tim prošle sezone borio se skoro do kraja prvenstva za četvrto mesto i ulazak u Ligu šampiona. Posebno kod kuće, mleo je sve pred sobom. Podsetimo, Jarčevi su ove jeseni u 13 kola uzeli samo dva boda, imaju gol razliku 4:25 i to je najgori start nekog kluba u 54 godine dugoj istoriji Bundeslige!

Pre ravno mesec dana, kada je uprava zasedala, zbog užasnih rezultata stradao je operativni direktor Jerg Šmatke. Šteger je preživeo. Tako je i ovoga puta. Peter Šteger vodiće sigurno ekipu do zime, a žrtvu bi ovaga puta mogli da podnesu iskusni prvotimci kao što su Juja Osako i naš Miloš Jojić. Tako bar tvrdi Bild i poziva se na izvore bliske stručnom štabu. Jojić se u nedelju suočio sa žestokim kritikama sa svih strana, zamenjen je još na poluvremenu, a ništa bolje nije prošao ni Japanac. Koliko su obojica bili loši u tom porazu od Herte gopvori i podatak da je Šteger umesto njih ubacio igrače iz drugog tima, koji su silom prilika bili na klupi kako bi popunili broj, pošto Jarčevi imaju velikih problema sa povredama.

To je poseban razlog za brigu svih navijača Kelna. I s druge strane - razlog za zadovoljstvo navijača Crvene zvezde. Jer samo još jedan meč preostalo je da Keln odigra (protiv Šalkea u Gelzenkirhenu) pred dolazak na Marakanu 7. decembra. Zanimljivo, na današnjem treningu Šteger zbog lakših ili težih povreda nije mogao da računa čak na 10 fudbalera: Jonas Hektor, Marko Heger, Marsel Rise, Dominik Hajnc, Kristijan Klemens, Simon Coler, Džon Kordoba, Dominik Maroh, Janes Horn i Leonardo Bitenkur. Niko od njih nije igrao ni protiv Herte, plus Frederik Sorensen zbog suspenzije.

Do beogradskog duela neki od ovih igrača će se sigurno oporaviti, poput Colera ili Horna, ali većina neće, a među tom većinom su ponajbolji - Hektor, Kordoba, Maroh, Hajnc, Rise... Jasno je već sada, dakle, Nemci će na megdan Zvezdi bukvalno bez polovine standardnih fudbalera. Takođe, ne bi trebalo isključiti mogućnost da će zbog značaja borbe za opstanak, odnosno narednog okršaja sa Frajburgom, Peter Šteger u Srbiju povesti i neke mlađe momke koje je već počeo da uvodi u tim, poput 16-godišnjeg Bizeka, 17-godišnjeg Nartija, 19-godišnjeg Handverkera...

Tamošnji mediji još beleže da je uprava Kelna posle novog neuspeha odlučila da podnese zahtev za licencu za takmičenje u Cvajti naredne godine. Navodi se da to ni u kom slučaju ne znači predaju, već pokušaj da se igrači motivišu i na neki način rasterete.

(foto: Action Images)