Sten van Gandi: Bobi je sila! Legitimno je da se pitate zašto nije igrao

Pomalo čudan odgovor Detroitovog trenera na pitanje zašto je Boban Marjanović dobio minutažu tek sada...

Samo mu je minutaža bila potrebna!

Cele sezone navijači Detroita i širom Srbije čekali su eksploziju Bobana Marjanovića i partiju kojom će konačno zapušiti usta kritičarima, uvek spremnih da gaze po svemu što je gorostasni centar uradio. A onda se dogodila utakmica protiv Hjustona, kada je odigrao najbolju utakmicu dosadašnje NBA karijere i treneru Stenu van Gandiju poslao jasnu poruku - da je iskusni strateg previše sumnjao u njega i da je trebalo da mu pruži veći prostor na terenu.

Upravo o tome je i pričao Sten van Gandi posle utakmice s Hjustonom. Ali, prvo o samoj Bobanovoj igri protiv Raketa.

„Znate kako, Boban je napadačka sila! Mislim da su igrači Hjustona još prošli sa nekoliko nesviranih faulova nad njim. To je jedna od stvari koje me brinu... On je tako visok čovek, a sudije dozvoljavaju da ga protivnici tuku pod košem. Valjda kako bi mu se revanširali ili nešto... Bio je jako dobar, pohvatao je dosta lopti, odradio je dobar posao na terenu“, rekao je Van Gandi posle utakmice.

Posle svega izgovorenog, ali i zbog svega što se dešavalo ove sezone, novinare je interesovalo zašto su Boban Marjanović i Henri Elenson dobili veću minutažu tek kada je Detroit ostao bez šansi za plasmanom u plej-of?

„Njih dvojica su dobro odigrali i imaju pravo da pitaju tako nešto. Pretpostavljam da svaki put kada se navijači i drugi pitaju zašto ne igraju, pretpostavljaju da bi Henri isto uradio u petoj ili dvadesetoj utakmici u sezoni, kao da nije napredovao tokom sezone i postao bolji“, stao je trener Detroita i onda dodao:

„Boban je druga priča. Svaki put kada je na parketu videli smo da igra jako dobro i legitimno je da pitate zašto nije igrao više“.

S obzirom da Van Gandi nije dao odgovor na postavljeno pitanje, sledeće je glasilo - da li će Marjanović sada češće počinjati utakmice?

„Ne znam još šta ćemo da radimo. Videćemo šta ćemo za sledeću utakmicu, neće biti isto kao protiv Hjustona. Ali, Boban i Henri će dobiti svojih 20-25 minuta po utakmici do kraja sezone“.

Boban Marjanović je bio prezadovoljan igrom kompletnog Detroita, dok je svoji učinak stavio u drugi plan.

„Igrali smo kao tim, jako smo želeli ovu pobedu...“, pokušao je da nastavi Marjanović, ali ga je Andre Dramond zaskočio s leđa i ispolivao vodom, u znak proslave trijumfa i Bobanove dobre igre.

Voditelj programa dočekao je ovaj događaj rečima:

„I Andre je uradio ono što igrači Hjustona nisu mogli cele večeri“, da bi posle nekoliko sekundi Marjanović nastavio svoje izlaganje:

„Počeli smo da napredujemo, radimo dobro. Pokazali smo to na terenu. Henri i ja čekamo svoju šansu, ali mnogo sam srećniji zbog pobede, nego zato što sam ubeležio dabl-dabl. Zbog pobede osećam posebno zadovoljstvo u srcu“.