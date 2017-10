Šteta, šteta, Ročesti promašio pobedu u Kaunasu!

Crveno-beli poraženi u meču na jedan posed - 78:76

Veličina slova A A A

Počelo je dobro, ali bez pobede. Imala je Crvena zvezda šest razlike prednosti u poslednjoj četvrtini na gostovanju Žalgirisu. Tejlor Ročesti je šutirao trojku za pobedu, ali je promašio i tako su bodovi ostali u Kaunasu! Takođe, Kevin Pengos se povampirio i serijom pogodaka preokrenuo meč na stranu Žalgirisa koji je slavio s 78:76 pre svega zbog trojki u četvrtoj denoci i koševima Ulanovasa posle zidanja ispod koša.

Imali su crveno-beli jako lepu šansu da otvore Evroligu pobedom na gostovanju, ali su je ispustili, najviše zbog neiskustva.

Milko Bjelica je dao 18 poena i bio najefikasniji kod Zvezde, a Pero Antić je dodao 17 poena. Jankunas je dao 15, Pengos 14 poena u redovima Žalgirisa.

Pogodio je Antić daleku trojku na nešto od minut pre kraja, smanjio na poen zaostatka (74:73). Pengos je potom vratio dvojkom, Pero nije iskoristio naredni napad, Ulanovas je dao dva bacanja (78:73). Bjelica je potom pogodio trojku i doveo Zvezdu na dva poena razlike na 15 sekundi pre kraja. Izgubio je Ulanovas, gledao se video snimak i dao loptu Zvezdi. Na kraju je rešavao Ročesti, ali je nedostajalo i malo sreće.

Već u prvom meču najjačeg evropskog takmičenja mogli smo da se uverimo da Zvezda ima tim koji može da igra na najvećem nivou i na čemu da gradi optimizam iako je u tim ovog leta pored novog trenera došlo i 11 novih igrača. Među 12 najboljih nije se našao Marko Kešelj, dok Nemanja Dangubić nije ulazio u igru sa klupe, verovatno zbog povrede. Zbog tog razloga za domaće nije igrao Di Bost.

Za pobedu u Kaunasu morali su Beograđani ipak da daju još malo više od ovoga što su pokazali.

U prvoj četvrtini Zvezda je uspela da utakmicu drži na manjem broju poena, Branko Lazić je dirigovao odbranom, Pero Antić imao dobre poteze u napadu, pa je uz solidnu odbranu, ali i probleme u skoku, rezultat bio u egalu. Odbrana je bila na nivou, ali je bilo loših faza u napadu poput šuta Feldina preko ruke iz neizrađene situacije, pa potom i nagazio aut-liniju.

Ipak, kada je pogodio daleku trojku na 15:18 držao je Zvezdu u igri, bio je to jako težak koš preko ruke, tako da se i Jasikevičijusu pojavila grimasa neraspoloženja na licu. Potom je uz Bjelicu nosio igru Zvezde u napadu, dok je odbrana bila daleko bolja nego u prve tri utakmice u sezoni, a opet je srpski tim primio 43 poena za poluvreme.

Žalgiris je pravio Beograđanima problem skokom u napadu, a imao je Šaras neka iznenađenja u odbrani pa je u jednom napadu Zvezda ostala bez lopte usled velikog pritiska na prenošenje iste. Feldin je u sledećem napadu ponovo pogodio trojku preko ruke i održavao Zvezdu u egal meču.

Počeo je Žalgiris u završnici prve četvrtine da zida ispod koša i da lako pogađa. Seriju Jankunasa koji je dva puta poentirao, nastavio je Ulanovas doveo Žalgiris na vođstvo od 41:35, ali je Zvezda uspela da na poluvreme ode sa podnošljivih tri poena zaostatka (43:40). Igralo se sa dosta oscilacija, a odnos u skokovima posle 20 minuta bio je 16:6.

Žalgiris je dosta napadao i Ročestija leđima preko plejmejkera pa je tu nedostajalo snage u odbrani. Zelena šuma je počela da se drma startom drugog poluvremena i Zvezda je počela da se "gubi" u njoj. Put je pokazao Radičević trojkom za 43:47, pa potom i dobrom odbranom kada je iznudio faul u napadu.

Konstatno je Žalgiris bežao za dva do pet poena i nikako crveno-beli nisu mogli da to preseku i pređu u vođstvo. To se dogodilo krajem treće deonice, imao je šansu i Ročesti da podigne prednost ali je promašio važnu trojku.

Zvezda je u poslednju deonicu ušla s prednošću od četiri poena. Jankovićem je košem iz naskoka digao prenost na 59:53. Potom je Pengos imao strašnu seriju i doveo svoj tim na 61:59. Počeli su onda i njegovi saigrači Vajt i Jankunas da pogađaju iz daleka, kao i Ulanovas zidanjem ispod koša u neizvesnoj završnici. J

edan šut je rešavao, nažalost - nije ušla.

Zvezda u drugom kolu dočekuje Barselonu 20. oktobra.

EVROLIGA, 1. KOLO: Žalgiris - Crvena zvezda

Dvorana: Žalgirio arena

Sudije: Ana Panter, Matej Boltauzer, Elijas Koromilas

ŽALGIRIS: Dejvis, Pangos, Tupan, Jankunas, Jankunas, Masiulis, Milaknis, Micić, Arlauskas, Vajt, Kavalijauskas, Paulius Valinskas, Ulanovas

CRVENA ZVEZDA: Radičević, Dangubić, Lazić, Lazarević, Antić, Dobrić, Feldin, Janković, Ročesti, Lesor, Jovanović, Bjelica