Stigla “prava“ petica

Crvena zvezda je ove sezone dosta kuburila s centimetrima u reketu. Alen Omić je rešenje za to sa svojih 216 cm

Priča počinje letos.

Crvena zvezda sklapa tim, posle odlaska Ognjena Kuzmića ostala je rupa u reketu. I sam klub je više puta isticao da je potrebno da nadomesti ovaj odlazak za koji su verovali da se neće desiti. Ipak, došao je Real, a on se ne odbija. Otišao je i Dion Tompson, pa je bilo potrebno reagovati. Tržište je otvoreno, a Zvezda finansijski limitirana. Došao je Matijas Lesor, stigao je Pero Antić, a mnogi su već tada “zakukali“ kako je tim bez one "prave" petice.

I donekle su bili u pravu. Jeste moderna košarka takva da stameni visoki centri "izumiru" poput dinosaurusa, jeste trend da se igra s pokretljivim centrima kao što je Lesor, ali je isto tako bilo jasno da će Zvezda imati problema u odbrani visokih protivničkih fizički dominantnih igrača i da će se Lesor, Antić i Jovanović mučiti u tome. To se videlo posebno u prvom delu sezone kada se Zvezdin napad pomerio izvan linije 6,75 i više oslanjao na trojke baš iz ovog razloga.

Sve je to Alimpijević "peglao" unutrašnjom igrom pre svega preko Milka Bjelice, a znao je da pošalje i Dejana Davidovca u "boj" s pozicije jedan i to je bilo plodonosno mnogo puta kao onda u Madridu.

“Imamo unutrašnju igru preko pozicije četiri. Nemamo unutrašnju igru preko pozicije pet u toj meri koliko bi možda bilo potrebno“, rekao je Alimpijević još u novogodišnjem intervjuu za naš sajt.

Sveopšti utisak je bio takav da je Zvezdi potreban "pravi" centar, odnosno visok i stamen momak koji može da razgrne sve u piku, da zakuca, lako reši situacije kada dobije loptu u reketu, osigura odbranu reketa i obezbedi defanzivni skok. Tako su očigledno mislili i ljudi u Zvezdi, pa je u minut do dvanaest, kada se gleda registracija za ABA ligu, stigao Alen Omić. Bio je to Zvezdin koš u poslednjoj sekundi.

Jer zaista, vrlo smo retko viđali Lesora da završava poenima igru na niskom postu, okrenut leđima ka košu. On je mlad igrač, tehnika mu nije razvijena do kraja, sigurno će mnogo napredovati, ali bar trenutno leđima nije mogao da probija rivale, mada mu nije ni lako sa 206 centimetara. Pero Antić se mnogo više oslanjao na šut. Sada će Zvezda prvi put ove sezone imati centra koji može da igra leđima i to će biti novina koja će davati različite opcije u napadu. Nešto što su ranije radili Marjanović, Cirbes, Štimac, Kuzmić...

Naravno, dolazak ovakvog igrača dosta će uticati na igru Zvezde, ali će biti potrebno i vremena da se igrač uvede u sistem i da se navikne na ekipu što nije nimalo lak i jednostavan proces. Posebno u ovakvom ritmu gde nemate kada pošteno da odradite trening. Uz to, potrebno je i da se ekipa u igračkom i taktičkom smislu navikne da ima ovakvog igrača.

Omić, iako je visok 216 centimetara, prilično dobro trči. Pokretljiv je za svoju visinu - i to je verovatno bio jedan od glavnih razloga što ga je Zvezda dovela u svoje redove. Solidan je u odbrani, zna da se "odvije" iz pik en rola, pa će i Tejlor Ročesti dobiti novu zanimaciju u napadima gde će moći svojom levicom da ga uposli u različitim situacijama.

Omić ima 25 godina i u crveno-beli dres dolazi sa nakupljenim iskustvom. Igrao je za ekipe poput Olimpije, Gran Kanarije, Anadolu Efesa, Unikahe i Hapoela. Sa Unikahom je osvojio Evrokup u sezoni 2016/2017 i bio je izabran u prvi tim tog takmičenja. Potpisao je ugovor do kraja sezone što znači da će morati da grize kako bi se izborio za produžetak.

Ako ste gledali finalni meč Evrokupa između Unikahe i Valensije mogli ste i da se uverite da mu ne nedostaje srčanosti i poštenja. Naime, ispravio je sudiju koji je već dodelio loptu njegovoj ekipi, pa je arbitar posle Omićeve intervencije dodelio loptu protivničkom timu. Vrlo retko ćete videti takav potez, posebno ne u majstorici finala Evrokupa kada njegov tim gubi osam razlike.

Treba imati... srce za tako nešto.

Nemanja Nedović je kao reakciju na dolazak Omića u Zvezdu na svom Tviter nalogu napisao: "Idemooo. Zvezdaši, niste ni svesni šta ste dobili!".

Pa, valjda ga on poznaje najbolje.

Idemoooo zvezdasi niste ni svesni sta ste dobili!!! https://t.co/H6MN3f9XhQ — Nemanja Nedovic (@nedovic1624) January 20, 2018



