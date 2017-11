Štimac podržava Orlove: Neka mlađi budu uspešniji od nas!

"Mnogo mi je čudno sve ovo, pomešana su mi osećanja, nikad nisam ovako sedeo pored. Ali, drago mi je da ih vidim i da vidim ovaj dres. Mnogo sam srećan", kaže čovek koji je od Košarkaškog saveza Srbije dobio uramljen dres kao poklon zbog 100 odigranih mečeva za Orlove

Emotivnom porukom oprostio se od dresa reprezentacije, emotivno je dočekao prvi meč Srbije u ulozi navijača. Ali, Vladimir Štimac je održao obećanje i došao u dvoranu Aleksandar Nikolić kako bi podržao svoje prijatelje na početku kvalifikacija za Mundobasket i meču sa Austrijom.

Navijači su svog Vladimira dočekali i pozdravili gromoglasnim aplauzom i tako mu se zahvalili za svaki trenutak proveden u reprezentaciji Srbije. Zbog svega što je učinio, ali i velikog jubileja, Vladimir Štimac je od Košarkaškog saveza Srbije na poklon dobio uramljen dres zbog 100 odigranih utakmica za Orlove.

"Ovo je možda i najveći trofej za mene u karijeri. To je nešto što sam sanjao. Video sam momke kao što su Pefi (Stefan Marković) ili (Nemanja) Bjelica, koji su prešli tu granicu. Nadam se da će istu kvotu preći moj prijatelj Marko Simonović i još neki momci. Želim im mnogo sreće", kaže Štimac i dodaje:

"Mnogo mi je čudno sve ovo, pomešana su mi osećanja, nikad nisam ovako sedeo pored. Ali, drago mi je da ih vidim i da vidim ovaj dres. Mnogo sam srećan".

Pitali smo Štimca - kako je biti na drugoj strani, na poziciji navijača?

"Teško je. Ovo je nešto što je obeležilo dosadašnji deo moje karijere, dres Srbije, ljudi ispred mene, ceo tim... Srećan sam što mogu da vidim neke mlađe momke koji su došli, nadam se da će oni da preuzmu budućnost reprezentacije i da će biti još uspešniji i bolji od nas".

A kako mu se čini novi tim Srbije, sa dosta novih lica, ali i povratnika?

"To će sve Sale da ukomponuje, ne sumnjam ja u to. Kako kažu ljudi - on ukomponuje sve što se može ukomponovati i što se ne može ukomponovati. Ja sam srećan što je on ostao trener i što će biti trener u budućnosti. Ja se nadam još dugo godina. Mnogo sam srećan zbog njih, ja ću biti uz njih uvek. Došao sam večeras da im pružim podršku".

