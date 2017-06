Stižu pozitivni signali, Donaruma hoće da ostane u Milanu?! Određen novi dan D, Rajola u Poljskoj

“Hajde da pričamo”

Telenovela “Donaruma” se nastavlja, danas imamo novu epizodu… Jučerašnje najave da će Milan i Đanluiđi Donaruma posle totalnog kolapsa u odnosima, opet započeti pregovore o novom ugovoru sada dobijaju sve jače potvrde. Dobar deo italijanskih medija jutros tvrdi da je Donaruma spreman da razmisli o novom ugovoru i da opet priča sa Milanom.

Kakve su šanse da se dogovore i pređu preko svega? To već niko ne zna…

Iz Poljske gde se Donaruma nalazi sa mladom reprezentacijom na EP, stižu pozitivni signali da mladi golman želi da sasluša novi Milanov predlog o produženju ugovora. Do Milana je stigla Donarumina poruka: “Hajde da opet pričamo”.

Šta je Donarumu nateralo da omekša stav?

Govori se o nekoliko faktora. Prvi je pomirljiv ton generalnog direktora Marka Fasonea koji je poručio da bi klub dočekao Điđa raširenih ruku ako promeni odluku, a da bi to uradili i navijači što znači da bi klub stao iza igrača i zatražio kolektivni oproštaj među navijačkom armijom. Fasone ne pada u vatru, pokušava da spusti tenzije, a Mino Rajola je već rekao da ima dobar odnosa sa njim i da mogu opet da pričaju.

Druga stvar jer to što je Donaruma zabrinut za sledeću sezonu jer je video da je Milan ozbiljan u nameri da ga pošalje na tribine i da već traži zamenu. Italijan ne želi da izgubi celu sezonu u karijeri. Treći razlog je činjenica da na horizontu nema nijedne konkretne ponude nekog velika i garancije da bi Donaruma branio tamo sledeće sezone. U ovom trenutku, nije realna opcija za prvog golmana Real Madrida, Juventusa ili Mančester Junajteda. PSŽ i ostali nisu tako primamljive opcije… Prostije rečeno: Nema gde!

Za optimistične signale je zaslužan i Milanov prelazni rok, odnosno ozbiljnost Rosonera na letnjoj pijaci pošto su zaista mnogo uradili na jačanju tima i Donaruma može sebe da zamisli sa Milanom u Ligi šampiona.

Najveći problem je odnos Mina Rajole i Milana. Ako tu dođe do otopljavanja, onda je sve moguće, pa i potpisivanje novog ugovora između Milana i Đanluiđija Donarume. U priču se opet uključio i Adrijano Galijani koji pokušava da omekša Rajolu sa kojim se zna dugo godina i natera ga da pruži novu i poštenu šansu Milanu.

Rajolin rođak i prvi saradnik Enco je odleteo u Poljsku da razgovara sa Donarumom i vidi koliko je on zaista raspoložen da počne nove pregovore sa Milanom i pod kojim uslovima. Klub sa San Sira je već odredio i novu granicu za konačan dogovor. Čekaće Donarumu do 3. jula kada počinju pripreme i do tada će na “stend-baju” držati sve pregovore sa drugim golmanima poput Perina, Neta, Lena ili Rui Patrisija koji se pominju.

Situacija je bolja nego pre dva dana, pritisak javnosti očigledno utiče na Donarumu, ali na kraju će odluku donti Rajola…

