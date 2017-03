Sto poena na jednoj utakmici i 20.000 žena u krevetu

Podsetimo se jednog od najvažnijih dana u istoriji svetske košarke i velikana iz Filadelfije...

Veličina slova A A A

Datum koji će za sva vremena ostati upisan u istoriju ne samo NBA lige, već i celokupne svetske košarke, a sve zahvaljujući kolosu iz Filadelfije po imenu Vilt Čemberlen. On je 2. marta 1962. godine na utakmici domaćih Filadelfija Voriorsa i Njujork Niksa postigao neverovatnih 100 poena! Inače, Filadelfija je pobedila na toj utakmici sa podjednako neverovatnim rezultatom - 169:147.

Valja napomenuti da je na ovoj utakmici Čemberlen, pored postignutih poena, oborio još nekoliko rekorda, a kuriozitet je da ne postoji nikakav snimak te utakmice, pronađeni su samo stari audio-zapisi. Centar Filadelfije je, inače, te sezone prosečno beležio 50,4 poena po utakmici.

Zanimljivo je da su u poslednjoj četvrtini utakmice košarkaši Njujorka pravili prekršaje na svima osim na Čemberlenu kako bi što češće sprečavali da lopta uopšte bude u njegovim rukama, pogoto na slobodnim bacanjima. Odgovarali su im Voriorsi što češćim faulova kako bi vratili loptu u svoj posed i gurnuli je u ruke baš svom najboljem igraču.

To je Čemberlenu bila treća sezona u NBA ligi. Na poluvremenu je već imao 41 poen na svom kontu.

"Tih dana često sam u svlačionicu na pauzu dolazio sa 30 ili 35 postignutih poena, tako da ovih 41 nije bilo ništa posebno", objasnio je kasnije u jednom intervjuu Čemberlen. A tadašnji trener Filadelfije Frenk Mekgvajer imao je jednostavnu taktiku:

"Dajte loptu tom momku, da vidimo koliko može da postigne."

I zaista, ni u drugom poluvremenu niko nije mogao da zaustavi Čemberlena, ali je onda na neki način počela njegova trka sa vremenom kako bi postigao što više poena. Na dva minuta i 12 sekundi pre kraja, centar Filadelfije imao je 94 poena, a zahvaljujući nesebičnosti i upornosti saigrača došao je do stotke. A taj istorijski poen desio se 46 sekundi pre kraja, kada se Čemberlen oslobodio gotovo cele petorke Niksa i položio loptu u koš.

Kasnije se tokom dugog niza godina smatralo da preostalih 46 sekundi nakon 100. poena Čemberlena nije ni odigrano. Tek je 1990. godine jedan navijač Filadelfije u privatnoj arhivi pronašao kasetu na kojoj je snimio radio prenos legendarnog komentora Bila Kembela zahvaljujući kojoj je otkriveno da je meč ipak završen. A razlog za prvobitnu dilemu je podatak da je utakmica bila prekinuta na čak devet minuta nakon što je Vilt postigao istorijski koš.

"Ne bih bio ni blizu mogućnosti da postavim ovaj rekord da nije bilo sjajnih saigrača. Oni su to želeli isto koliko i ja. I nisu to bile samo situacije gde su me ostavljali samog na šutu. Da bi došli do toga morali su stalno da izbegavaju da ih protivnik faulira", objasnio je posle meča Čemberlen koji je preminuo 1999. u Los Anđelesu u 64. godini.

S kolena na koleno generacije u Americi prenose bajku da je spavao sa 20.000 žena.