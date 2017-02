Što se radujete? Kod Ibre je sve to normalno...

„Ovo je ono što sam očekivao da će se desiti. Što više pobeđujem, to sam zadovoljniji", kaže talisman Mančester Junajteda

„Što se radujete? Sve je to normalno...“, rečenice koje je proslavio legendarni košarkaški trener Muta Nikolić idelano bi mogle da se uklope i u ovogodišnju priču o Zlatanu Ibrahimoviću i Mančester Junajtedu.

Sjajni 35-godišnji Šveđanin kompletirao je sinoć još jednu misiju i doneo drugi trofej Crvenim đavolima ove sezone, Liga kup Engleske. Posle Lestera u Komjuniti šildu, Zlatan je pokorio i Sautempton na Vembliju sa dva gola u trijumfu od 3:2.

A Ibra k'o Ibra, ne previše euforičan, kaže da je sve ovo davno predvideo.

„Ovo je ono što sam očekivao da će se desiti. Drugi nisu, ali sam došao ovde da pokažem drugima to što nisu znali. Zbog ovoga sam upravo i došao na Old Traford: da pobeđujem i to zaista činim. Što više pobeđujem, to sam zadovoljniji. Takav sam“, kaže Ibrahimović.

Otkako je 2001. prešao iz Malmea u Ajaks, Zlatan je osvojio trofej sa svakim klubom za koji je nastupao.

„Što više starite, više cenite trofeje. U početku u Ajaksu sve je bilo onako, ne shvatate šta znači kada osvojite pehar. Što sam stariji sve više smatram da je prava stvar skupljanje trofeja. Ovo mi je 32. pehar u karijeri i veoma sam srećan. Gde god sam igrao, osvajao sam trofeje“, napominje Zlatan.

Na pitanje da li je Mančester Junajted ima nešto specijalno, stigao je odgovor u Ibrinom stilu:

„Ima mene!“

Šveđanin je na kraju pohvalio i saigrače i menadžera Žozea Murinja.

„Bio je ovo rezultat zajedničkog timskog rada, a ne samo individualna stvar. Uživam u Engleskoj. Radim ono što najbolje znam iz nedelje u nedelju i to se i vidi po rezultatima. Došao sam zbog Murinja i znam da sam napravio pravi izbor. Predviđam stvari i predvideo sam da će se esiti baš ovo što mi se dešava“, zaključio je Ibrahimović.

(FOTO: Action Images)