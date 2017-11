Stojeće ovacije i priznanje pokajnika Benzeme: Nisam glup, dok je Dešan na klupi za mene šanse nema

Barem je jasno: napadač Reala silno želi na Mundijal u Rusiju

Pi-Ar tim Karima Benzeme u punom zamahu. Jasno je i asu madridskog Reala: predstojeće Svetsko prvenstvo u Rusiji biće mu možda poslednja prava prilika da nešto osvoji u dresu reprezentacije. Ili bi bar bilo da Didije Dešan uopšte razmišlja o njemu, ali to nije slučaj još od onog čuveno skandala sa ucenjivanjem Matjea Valbuene misterioznom seks trakom za koju je prvi doznao baš Benzema što ga je odmah svrstalo u krug osumnjičenih.

Da li je njegove krivice i bilo nije sudski utvrđeno, ali posle cele hajke, pa i javljanja francuskih političara, Dešan nije imao druge no da izbaci Benzemu iz tima još za Euro na domaćem tlu. Igrao je finale, plasirao se na Svetsko prvenstvo u Rusiju, na Benzemu se nekako zaboravilo.

Ali on sam nije zaboravio na galske Petlove, pa ovih dana u Francuskoj gledamo pravu kampanju koja za cilj ima brisanje tog imidža lošeg momka koji se vezuje uz Karimovo ime. Na Kanalu plus večeras dvosatni dokumentarac o Benzemi, njegovoj uključenosti u dobrotvorne akcije u rodnom Lionu i ostatku Francuske. Naravno, ta seks traka je neizostavna. A kao uvertira zanimljivom TV programu napadač Reala u studiju TV stanice. Pozdravljen je stojećim ovacijama i aplauzima publike. Vidno se raznežio Benzema pre no što je počeo da odgovara na pitanja.

Neka su bila i teška. Neka vrlo prosta.

"Naravno da se ndam da ću opet zaigrati za Francusku. Još verujem u to", rekao je Benzema, kome je tek 29 godina što deluje pomalo neverovatno imajući u vidu koliko je već dugo prisutan na najvećoj sceni.

Nije sporno ni da ima kvalitet za Mundijal. Štaviše, bolji je i od Aleksandra Lakazeta i od Olivijea Žirua, a ni Antoan Grizman verovatno ne bi bio u startnih 11 Trikolora kada bi Benzema bio tu. Ali...

"Prošlo je već dve i po godine otkako sam poslednji put bio u reprezentaciji. Nisam glup. Dok je Didije Dešan selektor jednostavno nemam šanse da zaigram za Francusku", rekao je strelac 27 golova za galske Petlove.

Dešan će ostati na klupi. Kako trenutno stoje stvari, Benzema će ostati van selekcije. Njihovi odnosi, kaže Benzema, jednostavno ne postoje.

"Ćorsokak. Razgovarali smo telefonom pre Evropskog prvenstva. Nisam dobio objašnjenje. Posle toga mi je okrenuo leđa", svedoči Benzema.

