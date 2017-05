Stojke uz Partizan: Znam kroz šta su prolazili, sada neka udare pečat na sezonu!

“Poenta je da igrači u ovoj fazi takmičenja ostanu čvrsto na zemlji i ne polete. Siguran sam sa neće. Imaju kvalitet i ubeđen sam da ce izdržati", rekao je iskusni čuvar mreže

Zaigralo je srce mnogim Grobarima, posle vesti da se Vladimir Stojkovic pojavio u Zemunelu i da zajedno sa Partizanovim fudbalerima trenira ovih dana. Nema ko ga od navijača Parnog valjka nije ''već video'' kako oblači crno-beli dres, ali to se nece desiti. Bar ne ovog leta.

“Dosao sam kako bih odrzavao formu uoči okupljanja reprezentacije za utakmicu sa Velsom. Nijednog trenutka nije bilo reči o povratku u Partizan. Želja mi je da ostanem fokusiran na obaveze u državnom timu, jer želim sto posto spreman da docekam nastavak kvalifikacija za Mundijal u Rusiji. Hvala klubu što mi je to omogućio'', obrazlozio je motive pojavljivanja u Zemunelu golman Notingem Foresta.

Njegovi Šumari su tek u poslednjem kolu izborili opstanak u Čempionsipu, međutim, Stojkovića daleko više raduje pogled na jednu drugu tabelu, superligašku.

''Drago mi je sto vidim da je Partizan ponovo prvi. Znam kroz šta su momci na čelu sa trenerom Nikolićem prošli, impresivan je niz od 34 utakmice bez poraza i to me kao nekog ko je bio deo ovog kluba i uvek u njega rado dolazio, veoma raduje''.

Vladimir Stojković u Zemunelu: Da li se vraća u Partizan?

Partizan je poslednju duplu krunu u istoriji osvojio bas kad je Vladimir Stojković bio golman, u sezoni 2010/2011. Sad ponovo ima sansu za takav uspeh.

“Poenta je da igrači u ovoj fazi takmičenja ostanu čvrsto na zemlji i ne polete. Siguran sam sa neće. Sad moraju sa udare pečat na sezonu. Imaju kvalitet i ubeđen sam da ce izdržati. A ja ću biti tu negde da ih podržavam i bodrim. Do novih trofeja”, rekao je Vladimir Stojković.

Stojkoviću ugovor sa Notingemom ističe u junu 2018, ali s obzirom da je usled unutarklupskih previranja, sredinom februara, izgubio status prvotimca, realno je ocekivati da u predstojećem prelaznom roku promeni sredinu.

