Stojković o “sudijskoj protekciji“ Evertona: Svuda na svetu bi dobio crveni karton

I o onoj letećoj kopački...

Utakmica uravnotežena, rezultat pravedan, suđenje generalno dobro, mada ima Filip Stojković šta da zameri ne samo Milorad Mažiću, već svim arbitrima u Superligi. Levi bek Crvene zvezde smatra da srpske sudije uopšteno previše gledaju kroz prste Partizanovom vezisti Evertonu i dozvoljavaju mu da ide pregrubo.

Smatra Stojković i da je Everton trebalo da bude isključen u 156. večitom derbiju, iako ne dovodi u pitanje sam ishod meča za koji kaže da je sasvim u redu s obzirom na ono viđeno na terenu. A viđena je i jedna leteća kopačka. Everton je u 60. minutu njome gađao Stojkovića.

“Bili smo u duelu, akcija se nastavila i samo sam video da je proletela kopačka pored mene. Okrenuo sam se ka njemu i pitao ga čemu to, a on je samo nešto mumlao i mahao rukama. Savić je podigao kopačku da mu je vrati, ali je on i to odbio. A, onda je sled događaja bio za film. Savke sa kopačkom u ruci pravi penal“, priseća se Stojković u izjavi za Večernje novosti.

Pamtiće taj detalj kao zanimljivu anegdotu, ali nema dilemu - Evertonu se previše toleriše.

“Imao je karton zbog par grubih startova, a onda je pred Mažićem udario Pešića na centru. I ništa. Bilo gde bi dobio crveni karton i za to i za gađanje protivničkog igrača kopačkom“, kaže Stojković za Novosti.

(FOTO: Star Sport)