Stojković o tome kako ko igra: Ne dominira Barsa, Argentinci sa aždajama jedva otišli na Mundijal, a nas Dinamo nije zgazio

„Sve je ujednačeno, nije kao pre 15 godina“, smatra golman Partizana i veruje da će uživati posle meča sa Jang Bojsom

Jedna stvar je igrati lepo, a druga igrati korisno. Partizan možda nije spojio lepo i korisno, ali je uradio šta se od njega očekivalo i pobedom nad Skenderbegom stigao nadomak evropskog proleća.

Ta tri boda, na koja se računalo posle žrebanja grupa, imaju vrednost veću od stila kakav deo navijača želi i na kakvom je zamerao ekipi Miroslava Đukića zbog, ruku na srce, ne baš pohvalnih izdanja u poslednje vreme.

S druge strane, sem onih 0:0 u Albaniji, crno-beli su dobili sve mečeve u ciklusu između dve reprezentativne pauze (ostalo im je još gostovanje u Šapcu, u nedelju), pa u Humskoj 1 imaju razloga za zadovioljstvo, pošto se na kraju računa samo „njegovo veličanstvo rezultat“.

„Kao što sam 100 puta rekao, niti smo mi Barselona, niti Barselona više dominira. Uzmite primer Argentine, sa onakvim aždajama, jedva su otišli na Svetsko prvenstvo. Trebalo bi da budemo realni da su svi protivnici ujednačeni, ne možeš da dominiraš kao što si dominiralo pre 10, 15 protiv neke ekipe iz Albanije. To su sve ekipe koje imaju solidan budžet i koje su dovele solidne strance“, rekao je Stojković.

Tvrdnju je potkrepio sledećim rečima:

„Videli ste i Dinamo Kijev, nije nas zgazio ovde iako je njegov budžet mnogo veći. Danas je sve ujednačeno i drugačije nego pre“.

Upravo su Ukrajinci, sinoćnom pobedom u Bernu, osigurali plasman u narednu fazu Lige Evrope, omogućivši i Partizanu da ima šansu da mu se pridruži, ukoliko 23. novembra, u Beogradu, savlada Jang Bojs.

„To je dobar rezultat za nas, kao što sam i priželjkivao. Želeo sam da bude nerešeno ili da pobedi Dinamo. To se desilo. To će biti pravo veče za nas, da uživamo“, nada se Vladimir Stojković pozitivnom raspletu.

