Stojković potvrdio - ostaje u Partizanu: Novi ugovor do 2022!

Reprezentativni golman završava karijeru u Humskoj, ima i novog menadžera - Radojicu Božovića

Neizvesnosti je kraj - Vladimir Stojković ostaje u Partizanu!

I ne samo to: kako sad stvari stoje reprezentativni golman će završiti karijeru u Humskoj 1, pošto će potpisati novi ugovor na čak četiri godine i time se praktično kandidovati da u fudbalsku penziju ode sa crno-bele strane Topčiderskog brda. Kad za to dođe vreme, naravno...

Još od susreta sa Jang Bojsom, kad je overeno prvo evropsko proleće posle 13 godina čekanja, a Stojković nagovestio da bi opet mogao da se otisne van granica Srbije, uhvatila je jeza Grobare šta će biti sa najboljim našim golmanom. Sve zbog izjave „možda je došao vreme da se rastajemo“. Na te reči klupski čelnici reagovali su mirno, uveravajući da sigurno ostaje u Partizanu.

A posle nekoliko rundi pregovora jučerašnji sastanak razvejao je većinu dilema i potvrdio da je dogovor na pomolu.

„Imali smo sastanak, prisutna je obostrana želja da rešimo to pitanje“, potvrdio je Vladimir Stojković Sportskom žurnalu.

Isti izvor navodi da je Stojković imao ponude tri neimenovana turska kluba i da je čak i najmanja bila duplo unosnija od one koju je pred njega stavio Partizan. No, mic po mic, jedan razgovor za drugim, Vladimir je prelomio da ostane u Beogradu i umesto do juna - dokad mu traje aktuelni ugovor - obaveže se na saradnju do 2022.

Tad će već imati 38 godina i možda će da razmišlja o povlačenju, iako je u novogodišnjem intervjuu za MOZZART Sport rekao da se oseća fenomenalno i podsetio na primer Edvina van der Sara koji je branio do 41.

Prema saznanjima Žurnala, Stojković je nedavno promenio menadžera, o njegovoj karijeri sad brine Radojica Božović, koji je, ističe pomenuti list, bio možda i ključni čovek u realizaciji posla.

„Zna se koliko Stojković znači Partizanu, ali i Partizan njemu. Dogovorili smo se da u utorak stavimo tačku na tu priču i verujem da će Stojković do završetka karijere ostati pred golom Partizana, odnosno da će potpisati novi četvorogodišnji ugovor“, pojasnio je Božović.

Vladimir Stojković se u avgustu vratio u Partizan i odbranama na dvomeču sa Videotonom najpre uveo Parni valjak u grupnu fazu Lige Evrope, a tokom jeseni bio njegov najbolji pojedinac, pomogao u istorijskom uspehu oličenom prezimljavanjem na međunarodnoj sceni, a usput je bio jedna od najčvršćih karika u pohodu reprezentacije Srbije do Mundijala u Rusiji, pa je opravdano dobio Zlatnu loptu FSS za 2017.

(FOTO: Star sport)