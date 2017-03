Stojković sa 90 minuta u 2017? Ili ipak Rajković? (ANKETA)

Ko će braniti gol Srbije u Gruziji?

Petak, 24. mart u Gruziji. Kraj prvog dela kvalifikacija za Mundijal u Rusiji. Pobedi li Srbija krajnji cilj će biti značajno bliži. Ali svako ko je gledao Gruzine zna da se ekipa Vladimira Vajsa nikako ne sme potceniti. Reprezentacija Srbije biće na velikom ispitu. I protiv Irske i protiv Austrije i protiv Velsa, fudbaleri Gruzije pokazali su zavidan ofanzivan potencijal.

“Jači su u napadu nego u odbrani“, komentariše i selektor Slavoljub Muslin, koji će uoči utakmice u Tbilisiju morati da donese jednu vrlo tešku odluku.

Vladimir Stojković je već godinama nezamenljiv među stativama Orlovima. Greške mu se mogu pobrojati na prste jedne ruke. Roman bi mogao da se napiše o njegovim dobrim intervencijama. Ali Stojković je ponovo u problematičnoj klupskoj situaciji. U 2017. godini mrežu Notingem Foresta branio je samo na jednoj utakmici i u duelu sa Fulamom Slaviše Jokanovića tri puta kapitulirao.

Predrag Rajković, koji već godinama figurira kao budućnost nacionalnog tima, blista na golu Makabija iz Tel Aviva.

Možda je konačno došlo vreme za smenu na gol liniji?

“Na to pitanje ne mogu sada da vam odgovorim. Red je prvo da se okupimo, pa ćemo na treninzima videti ko je u kakvom stanju. Razgovaraću sa trenerom golmana Radišom Ilića. Ali još je rano za te priče“, diplomatski će Muslin, koji na raspolaganju ima i bivšeg golmana niškog Radničkog Aleksandra Jovanovića, sada čuvara mreže danskog Arhusa.

Stojkovićeva mala minutaža nije jedini takav problem u reprezentaciji Srbije. Brine li to selektora?

“Ne plaši me. Ništa me ne plaši, jer da me plaši ne bih ni uzimao ovaj posao, a ovi igrači su me sa svakom novom utakmicom primoravali da im sve više verujem. Taj problem sa malom minutažom pojedinih igrača nas prati od samog početka, ali do sada se nije osećalo na terenu“, smiren je Muslin.

