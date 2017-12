Stojković: Ožegovi i moji potomci će da navijaju za Partizan

"Zvali su ceo Kruševac da dođe sa lopatama da čisti. To je oranje, šta možeš da očekuješ sa lopatom - kad uhvatiš sneg, pa zahvatiš i travu i zemlju. Gledao sam kako se lopta lepila, nijednom nije odskočila kada su je bacali u vis. Kod kornera su našli dva i po metra gde može da ide lopta i na osnovu toga su zaključili da može da se igra”, naveo je iskusni čuvar mreže

Veličina slova A A A

Vladimir Stojković je stub Partizana i čovek od čijeg ostanka u klubu bi mogao da zavisi i uspeh cele sezone. Sumirajući sve što se desilo u proteklih šest meseci, iskusni čuvar mreže pričao je o borbi na život i smrt, uspehu u Evropi, blatu u Kruševcu u kojem je Partizan izgubio važne bodove, ali i tome kako pokušava da pomogne svakom saigraču.

“Negde u podsvesti imaš neku obaveza koja te tera iz dana u dan da budeš na maksimumu. Naravno, nekad se desi i da se izduvamo. Toliko je bilo utakmica. Od Videotona na život i smrt do Jang Bojsa gde je opet bilo na život i smrt. Tu se direktno odlučiavalo o nečem velikom. A da ne pričamo o utakmicama reprezentacije. Mnogo energije je bilo potrebno”, rekao je Stojković za TV Partizan.

On je govorio i o uslovima u kojima je Partizan odigrao dve utakmice pre derbija - protiv Vojvodine i Napretka gde su crno-beli od maksimalnih šest, osvojili samo jedan bod.

“Ne treba pričati o tome šta se dešavalo protiv Vojvodine kod nas na stadionu kad je počeo kijamet. Znam da su naši ljudi iz uprave hteli da odlože meč posle 30 minuta, a ljudi iz Vojvodine nisu dozvolili. Onda, zvali su ceo Kruševac da dođe sa lopatama da čisti. To je oranje, šta možeš da očekuješ sa lopatom - kad uhvatiš sneg, pa zahvatiš i travu i zemlju. Gledao sam kako se lopta lepila, nijednom nije odskočila kada su je bacali u vis. Kod kornera su našli dva i po metra gde može da ide lopta i na osnovu toga su zaključili da može da se igra.”

Evidentno je da ove sezone, možda i više nego tokom prethodnog boravka u Partizanu, utiče na ostatak ekipe.

“Pokušavam da to što imam prebacim na kolege i ne samo to. Ako vidim kome šta fali, probam to da ispravim. Pokušavam da neke igrače usmerim da u fudbalu postoje dva puta - kad si u blatu da ostaneš tamo ili da budeš heroj. Nemaš tu šta da izgubiš. Ti si na nekoj lestvici, nisi ništa uradio, a moraš da postaneš nešto. Tako treba da se razmišlja.”

U večitim derbijima po pravilu je Stojković pružao odlične partije, a i napadač Ognjen Ožegović je u 156. prvenstvenom okršaju najboljih srpskih klubova bio jedan od najboljih. Obojica su nosila dres Crvene zvezde. U čemu je stvar?

“Kako se postaje navijač jednog kluba? Da uzmemo za primer navijače Zvezde i Partizana - po njihovom, trebalo bi da gledamo šta mu je bio čukun deda. Negde je moralo da dođe do sečke. Kao što je posle rata veliki broj muslimana prešao u Srbe, a i veliki broj Srba prešao u muslimane. Ne znam da li je moj čukun deda navijao za Partizan, ja sam kao dete negde za Zvezdu, ali negde se to iseče. Verovatno će sad moji i Ožegovi potomci da navijaju za Partizan. Imate slučajeve gde jedan brat navija za Zvezdu, a drugi za Partizan, otac za Zvezdu, pa sin za Partizan. I to se jednog dana promeni. Mora nešto da se desi da ti počneš da navijaš za jedan klub.”

Stojković smatra da je Partizan dobro prošao na žrebu za šesnaestinu finala Lige Evrope gde je za protivnika dobio Viktoriju Plzenj.

“Kad gledamo realno fudbalsku, to je jedna ozbiljna ekipa. Iz iskustva, za naš mentalitet je bolje to nego da smo izvukli Sporting ili Atletiko. Malo bi verovatno bili pod ručnom, noge bi bile svezane. U podsvesti je ipak bitno kad kažeš ime kluba… Da kad izgovoriš ti ime u glavi ne favorizuješ. A ovako bi bilo - aha, igramo sa Atletikom to ćemo da izgubimo, pa pošalješ onda takvu informaciju u svemir. Ovako, automatski ti dolazi u glavu informacija da možeš da prođeš Plzenj.”

Atraktivne odbrane nogom ove polusezone postale su pravi trejdmark vremešnog čuvara mreže, a tako je skinuo zicer Pešiću u derbiju.

“Takve lopte ne postoji opcija kao drugačije da odbraniš. To je instinkt. Možeš da gledaš kako ulazi ili da pokušaš nogom. To je najbrža moguća reakcija.”

Da li Partizan može u Evropi da napravi još bolji rezultat od plasmana u nokaut fazu?

“Jang Bojs je, kad pogledamo koga smo prošli, ekipa koja je ispred Bazela. Da igraju 100 puta sa Bazelom, biće još 100 puta egal. To treba da nam bude smernica. Fudbal je najveća kocka i sve zavisi od tebe. Ne bi kladionice profitirale da samo pobeđuje oni koji su favoriti na papiru.”

Poruka za navijače?

“Da veruju u nas kao i uvek, mi ćemo ginuti, Daćemo krv kao što su tražili.”

(FOTO: MN Press)