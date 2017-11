Stojković: Venger nam je obećao… Venger: Na pobedu

Zvezda protiv Kelna sve drži u svojim rukama i ne treba da brine za vesti iz Londona

Crvena zvezda sve drži u svojim rukama uoči poslednjeg kola grupne faze Lige Evrope. Jedino na šta Zvezda ne može da utiče je okršaj Arsenala i BATE Borisova u Londonu. Ako bi Belorusi kojim slučajem pobedili Tobdžije, a Zvezda ne pobedi Keln, onda dalje ide BATE Borisov. U tom slučaju, crveno-belima ne bi odgovarao remi na Marakani protiv Nemaca.

Ali verovatnoća da BATE Borisov pobedi u Londonu je mala. Iako Venger u Ligi Evrope igra sa rezervama iz Premijer lige, to je opet tim koji je jače od konkurencije. Zato se beloruskom šampiona daju minorne šanse pred gostovanje u Londonu i zato Zvezda protiv Kelna drži sopstvenu sudbinu u rukama.

Zvezdin desni bek Filip Stojković je posle remija u Belrousiji bio zadovoljan iako on i saigrači nisu došli do pobede koju su zaslužili.

“Moramo da budemo zadovoljni jer smo osvojili bod i protivniku nismo dozvolili šut u okvir gola. Ostaje osećaj žaljenja jer smo imali šanse koje nismo iskoristili. Nadam se da BATE neće pobediti u Londonu jer nam je Arsen Venger obećao da će ići na pobedu u svakom meču do kraja. A uveren sam i našu pobedu nad Kelnom”, rekao je Stojković posle meča u Borisovu.

Iako je Arsenal sinoć poražen u Kelnu, ne može se reći da je Venger prekršio obećanje jer je njegov tim zaista išao na pobedu, promašio brdo šansi i poražen je golom iz krajnje sumnjivog penala.

“Izgubili smo meč u kojem je protivnik imao samo jedan udarac ka našem golu, ne računajući penal. Uvek nam malo nedostaje da damo gol. Keln se branio izuzetno i za njih je to bila savršena noć. Činjenica je da smo ispunili cilj osvajanjem prvog mesta kolo pre kraja i osećamo se kao da smo odradili sav posao. Ipak, imamo duel sa BATE koji nam takmičarski ništa ne znači, ali želimo pobedu”, rekao je Venger posle meča.

