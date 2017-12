Stolica konačno u Novom Sadu: Izboriću se sa anomalijama u srpskom fudbalu

“Trenutno smo osmi na tabeli, a ovaj klub to ni po jednom parametru ne zaslužuje. Evropu moramo izboriti, a raduje me i ambicioznost uprave kluba u budućnosti, jer smatram da se sledeće sezone mora pojaviti tim koji će izaći na megdan Zvezdi i Partizanu i umešati se u borbu za titulu", naveo je novi trener Vojvodine

Novi trener Vojvodine Ilija Stolica poručio je u prvom obraćanju medijima da će sa novosadskim Lalama pokušati da se izbori sa anomalijama u srpskom fudbalu i istvoremeno napravi ekipu koja će da se u budućnosti umeša u borbu za titulu sa Partizanom i Crvenom zvezdom.

“Svestan sam svega što se dešavalo u klubu u poslednje vreme i da to nije nešto što je u skladu sa renomeom Vojvodine, a moje lično mišljenje jeste da omladinska škola mora da bude zaštitni znak ovog kluba. Znam da su se, nakon mog odlaska iz Voždovca, mnogi iznenadili time što sam prihvatio ponudu Vojvodine, a tome su najviše doprineli moja porodica i direktori Saša Drakulić i Darko Jevtić, koji su pokazali iskrenu želju da postanem deo ovog kluba”, rekao je Stolica novinarima u Novom Sadu.

On je potom detaljnije objasnio šta su bili glavni motivi da prihvati ponudu novosadskog kluba.

“Glavni razlozi su potpuna autonomija i samostalnost u radu, što je najvažnije u sportskom sektoru. Dobio sam čvrsto uverenje da će uskoro doći do finansijske stabilizacije kluba, a kao treće, to je sinergija svih ljudi u klubu, odnosno verovanje da se u Vojvodini nikada neće dogoditi, kao što sam imao priliku da doživim u Voždovcu, da igraču budu uplakani. Izborićemo se sa anomalijama u srpskom fudbalu i ja imam obavezu da budem pored terena, a ne da se povučem”, istakao je Stolica.

Novi trener Vojvodine naveo je da su ga privukle i ambicije kluba, kao i veliki igrački potencijal.

“Trenutno smo osmi na tabeli, a ovaj klub to ni po jednom parametru ne zaslužuje. Evropu moramo izboriti, a raduje me i ambicioznost uprave kluba u budućnosti, jer smatram da se sledeće sezone mora pojaviti tim koji će izaći na megdan Zvezdi i Partizanu i umešati se u borbu za titulu. Vojvodinu doživljavam kao organizam koji ima prelepu infrastrukturu, ozbiljnu školu, navijače i još mnogo kvalitetnih stvari i znam da je Novi Sad umeo da prepozna dobar i kvalitetan fudbal u prošlosti. Međutim, tom organizmu je nedostajala nova sveža krv i to je ono što želim da donesem”, dodao je on.

Pored Ilije Stolice, u stručnom štabu prvog tima Vojvodine ubuduće će biti još pomoćni treneri Goran Sretenović i Aleksandar Linta, trener golmana Miljan Vesić i kondicioni trener Duško Korać.

Predsednik kluba Dušan Vlaović istakao je da je dovođenje Stolice korak ka stabilizaciji kluba.

“Koliko god vremena bila teška, ovo je Vojvodina i njene ambicije niko nema pravo da umanjuje. Za koji dan, očekujem da će i klupski račun konačno biti odblokiran, kako bismo mogli da počnemo normalno da funkcionišemo. Što se tiče Stolice, verujem da je njegovo angažovanje pravi potez za klub. Sada nam predstoji analiza postojećeg igračkog kadra i priprema za prelazni rok, koji ćemo raditi u dogovoru sa našim novim šefom stručnog štaba”, poručio je Vlaović.

(FOTO: Starsport)