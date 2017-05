Stolica nema dilemu: Ako smo mogli da dobijemo Zvezdu - možemo i Partizan!

“Sa takvim pristuopom ćemo izaći, a fudbal je nepredviriv”, rekao je strateg Zmajeva

Voždovčani su zadali težak udarac Crvenoj zvezdi u borbi za šampionsku titulu, a sada stižu u Humsku (subota, 17.00) s namerom da pokvare planove i novopečenom lideru Superlige.

Izabranici Ilije Stolice u potpunosti su nadigrali crveno-bele, a veruju da to mogu da učine i sa večitim rivalom.

“Očekuje nas kvalitetna predstava. Ispred nas je ekipa koja ima šampionske ambicije, a mi izlazimo iz kvalitetne utakmice u kojoj smo pokazali da možemo da se nosimo sa bilo kojom ekipom u Superligi. Nošeni tom pobedom, očekujemo od igrača da na jednak način pristupe svim utakmicama do kraja prvenstva. Time smo prikazali da ambicije koje smo postavili posle 30. kola su regularne”, rekao je Stolica.

Ekipa iz Humske je puna samopouzdanja i biće joj izuzetno teško uzeti bodove na njenom terenu.

“Kvalitet Partizana nam je dobro poznat, kao i kvalitet njihove struke, fenomenalno su vođeni rukom Marka Nikolića. Serija koju imaju je za svako poštovanje, ali mi moramo da tražimo ono što je za mene najvažnije,. da ponoviomo dobru igru i da iz toga izvučeno poztivan rezultat”.

Zmajevima tradicija ne ide na ruku, poraženi su u sedam uzastopnih međusobnih mečeva u svim takmičenjima protiv Parnog valjka, a na dosadašnjih obračuna samo su jednom izašli kao pobednici i to davne 2005. godine kada je u Humskoj bilo 2:3.

“Nisam znao. Svaka tradicija je tu da se sruši, sigurno ćemo imati motiv da možemo to da uradimo. Ne smemo nijednog trenutka da zaboravimo kvalitet protvnika, ali za nas je to dodatni motiv. Ako smo uspeli da u minuloj utakmici pobedimo trenutnog špampiona Srbije onda možemo i Partzan. Sa takvim pristuopom ćemo izaći, a fudbal je nepredviriv. Nije monogo ljudi očekivalo našu pobedu u prošlom kolu, pa su bili fudbalski poztivno iznenađeni. Nadam se da će na isti način biti iznenađeni onim što će Voždovac pokazati u subot,. Pred nama je zadatak da opravdamo povernje koje smo dobili od sportske javnosti”.

Situacija u igračkom kadru Voždovčana je bolja nego pred meč sa aktuelnim šampionom.

“Ognjen Krasić je suspendovan zbog kartona, Asani duže povređen, vraćaju se četvorica igrača koja su suspendovana protiv Zvezde, a to su Pavlović, Marinković, Ješić, Putinčanin. Mislim da nismo emotivnio ispražnjeni, nego motivisani”.

Prazne tribine su nešto što će pokvariti kompletan utisak.

“Može da ima dve strane. Naranvo da je bolje da se igra sa publikom, tužan je dan kad igrači izlaze na prazna stadion. Atmosfera ume da bude i poztivina i negativna, jer kad Paritzanu ide dobro dobija vetar u leđa, ali i da vrše pritisak ako mu ne krene dobro. U odnosu na rezultat mogu da kažem tek posle meča”, rekao je Stolica.

(FOTO: Star Sport)