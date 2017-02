Stomačni virus ne da mira Partizanu: Bežimo jedni od drugih po hotelu, ovi bolesni dva dana nisu izašli iz soba!

"Rekao sam i momcima pred početak utakmice - nema kuknjave! Neću da budemo neko ko kuka i ko se žali na temperaturu, stomačne viruse... Koliko nas je - toliko nas je. Izađeš na teren i boriš se"

(Od specijalnog izveštača MOZZART Sporta iz Niša)

Drugu godinu zaredom košarkaši Partizana overili su kartu za finale Kupa Radivoja Koraća, a već četiri sezone crno-beli čekaju taj pehar koji nosi ime po jednom od velikana srpske košarke. I pored zdravstvenih i kadrovskih problema, izostanka trojice važnih igrača i prvog trenera, Partizan je u ravno 24 časa obezbedio i drugu pobedu, vrednu finalne bitke i novog večitog derbija sa Crvenom zvezdom.

A jedan od heroja velike pobede nad Megom bio je Novica Veličković. Sa velikim žarom kapiten crno-belih vodio je ekipu napred, a na kraju nije želeo da prihvati reči hvale od strane saigrača, već je njima udelio komplemente za veliku borbu.

"Iskreno da kažem, pribojavao sam se ove utakmice. Oni dosta agresivni, mladi, poletni, mi bez igrača, bežimo jedni od drugih po hotelu... Mi zdravi i ovi sa virusom po sobama, nisu izašli iz njih već dva dana", otkriva Veličković i dodaje:

"Moram da pohvalim Mihu (Mihajla Andrića prim. aut.), jer je stisnuo zube i došao na utakmicu. Sinoć je bio kod mene u sobi, zdrav i normalan, a jutros temperatura 38,5, pa čak i 39. Opet, on je izašao iz hotela, došao do autobusa i krenuo s nama. I odigrao dobro".

Veličković je zatim rekao i kome je posvećen trijumf nad sada već bivšim braniocem trofeja.

"Ovo je za sve naše saigrače i trenera! Mnogo nam znači i ova pobeda, a sigurno i njima dosta znači što vide da smo pobedili i što smo uspeli. Mi ih očekujemo sutra, nadamo se..."

A onda su usledile pohvale na račun protivnika.

"Mega je odličan tim. Meni je mnogo drago kad vidim jedan klub sa toliko mladih igrača, da se baziraju na tome".

Za manje od 24 časa Partizan očekuje novi večiti derbi. Tačnije, utakmica koju su svi iščekivali od starta završnog turnira.

"To je večiti derbi, jedna utakmica. Videćemo koliko možemo. Nećemo ništa da obećavamo. Oni su favoriti, mi sa svim problemima...", zastao je na trenutak Veličković i onda nastavio:

"Rekao sam i momcima pred početak utakmice - nema kuknjave! Neću da budemo neko ko kuka i ko se žali na temperaturu, stomačne viruse... Koliko nas je - toliko nas je. Izađeš na teren i boriš se. I u nedelju ćemo se boriti, a za koliko je to dovoljno - videćemo. To je draž svakog sporta i želja svakog sportiste - da izađe i pruži svoj maksimum. Da se pokida za pobedu".

Upitali smo Veličkovića da prokomentariše to što je utakmicu rešio serijom trojki u trećoj i završnoj četvrtini.

"Trojke k'o trojke. To je varljiva kategorija. Maltene ne pamtim da sam imao ovako sušni period što se toga tiče. Da jednu dam jednu trojku, pa da me onda nema... To mi je ove godine nestabilna kategorija. U suštini, mora da se kalkuliše. Pazite, mi igramo tri dana zaredom, treba misliti, štedeti energiju, da se borimo i igramo. Odigraš, pa sedneš i odmoriš. Nije ovo ligaška utakmica, gde se igra po 35 minuta. Nego odigraš pet minuta, pa odmoriš i tako u krug. Mora da se razmišlja dalje od trenutka u kojem si", zaključio je kapiten crno-belih i strelac 19 koševa.

(FOTO: Star Sport)