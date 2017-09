Stop za Junajted! Čupo-Moting pokazao da i Đavoli mogu da krvare (VIDEO)

Napadač Stouka dva puta zatresao mrežu Mančestera, a to su prvi golovi koje je primio ovaj tim u Premijer ligi u sezoni

Veličina slova A A A

Stao je i Mančester Junajted! Tačnije zaustavio ga je Stouk na svom terenu predvođen sjajnim Maksimom Čupom Motingom. Meč četvrtog kola na stadionu Britanija završen je bez pobednika - 2:2 i sada je Junajted na vrhu tabele poravnat sa gradskim rivalom Sitijem.

Do ovog kola odbrana Mančester Junajteda bila je nesavladana, ali sve se to promenilo na Britanija stadionu. A oba puta za to je zaslužan bio Maksim Čupo-Moting za kojeg gostujući igrači jednostavno nisu imali pravo rešenje.

On je dva minuta pre kraja prvog poluvremena bio na pravom mestu na petercu posle centaršuta Mamea Dijufa. Ipak, radost domaćih navijača trajala je samo tri minuta pošto je u sudijskoj nadoknadi Junajted, uz dosta sreće, postigao izjednačujući gol.

I to na pomalo bizaran način. Loptu je posle kornera glavom zahvatio Pol Pogba, ona je pogodila, takođe u glavu, Markusa Rašforda i prevarila protivničkog golmana.

Kada je u 57. minutu Romelu Lukaku posle odbitka iz povoljne pozicije gurnuo loptu u mrežu, činilo se da je Junajted napravio veliki, odlučujući korak ka četvrtoj prvenstvenoj pobedi.

Ali, onda je Čupo-Moting rekao - ne može! Igrao se 63. minut kada je Džerdan Šaćiri dobro izveo korner sa desne strane, a napadač Stouka skočio nebu pod oblake i postigao izjednačujući gol.

Do kraja utakmice je Junajted napadao, odbrana Stouka se povijala, ali je uspela da odoli svim iskušenjima.

PREMIJER LIGA, četvrto kolo:

Subota:

Mančester Siti - Liverpul 5:0 (2:0)

/Aguero 24, Žezus 45, 53, Sane 77, 91/

Arsenal - Bornmut 3:0 (2:0)

/Velbek 6, 50, Lakazet 27/

Brajton - Vest Bromvič Albion 3:1 (1:0)

/Gros 45, 48, Hemed 63 - Morison 77/

Everton - Totenhem 0:3 (0:2)

/Kejn 28, 46, Eriksen 42/

Lester - Čelsi 1:2 (0:1)

/Vardi 62 penal - Morata 41, Kante 50/

Sautempton - Votford 0:2 (0:1)

/Dukure 38, Janmat 66/

Stouk - Mančester junajted 2:2 (1:1)

/Čupo-Moting 43, 63 - Rašford 45+1, Lukaku 57/

Nedelja:

14.30: (2,40) Barnli (3,10) Kristal Palas (3,20)

17.00: (2,50) Svonsi (3,20) Njukasl (2,95)

Ponedeljak:

2004: (1,90) Vest Hem (3,50) Hadersfild (4,20)