Strašan je igrač Pjer Džekson! Flert sa tripl-dablom i Bamberg na đonu (VIDEO)

Odličan meč u Brose Areni i pobeda Makabija

Zapamtili su košarkaši Mornara, Igokee, a ponajviše Partizana kakav je igrač Pjer Džekson i kakav potencijal zaista poseduje. Zato i ne treba da čudi što je njegov tim ove sezone Makabi iz Tel Aviva i što bi mogao da bude njegov ključni igrač! Eto, to je pokazao već na svojom evroligaškom debiju u dresu Ponosa Izraela. Ne samo što je ostavio Bamberg na đonu, nego je umalo dopisao svoj prvi evroligaški tripl-dabl i to u pobedi rezultatom 88:71 (14:20, 23:16, 18:23, 33:12).

Strašan je igrač Pjer Džekson! Dugo su se lomila koplja u Brose Areni, ali kada je najviše zatrebalo, Džekson je ubrizgao kritičnu dozu energije i odveo Makabi do prvog trijumfa! I to tako što je meč završio sa 27 poena, devet asistencija i sedam skokova i indeks korisnosti - 41! Uz, da posebno napomenemo - pet šuteva i isto toliko pogodaka za tri poena!

Vodila se ljuta i tesna borba sve do ulaska u poslednjih sedam minuta utakmice, a onda je Makabi furioznom serijom 17:2 rasturio Bamberg i ostavio ga na kolenima. Tim Andree Trinkjerija tu ništa nije mogao, već samo da gleda kako Džekson zatrpava koš i poigrava se dok vodi Makabi do konačnog cilja. Tako je Makabi i stigao do maksimalnih 19 poena viška, dovoljnih za miran san.

Kod Makabija odličan je bio Majkl Rol sa 16 poena, Aleks Tajus je ubacio 12, a Artsjom Parahovski 10 poena. Džona Bolden je imao dva poena i po jedan skok, asistenciju i ukradenu loptu za 13 minuta na terenu. U domaćem sastavu Nikos Zizis je imao 16 poena, pet asistencija i četiri skoka, Leon Radošević je dopisao 12 poena i šest uhvaćenih lopti, dok je Luka Mitrović skupio devet poena, tri skoka i dva završna dodavanja.

EVROLIGA - 1. KOLO

Četvrtak:

CSKA Moskva - Olimpija Milano 93:84

/Higins 21 - Gaudlok 17/

Anadolu Efes - Real Madrid 74:88

/Mekolum 26 - Dončić 27/

Bamberg - Makabi Tel Aviv 71:88

/Zizis 16 - Džekson 27/

Olimpijakos - Baskonija 75:64

/Printezis 17 - Šengelija 13/

21.00: (2,55) Unikaha (14,5) Fenerbahče (1,60)

Petak:

19.00: (1,45) Žalgiris (15,00) Crvena zvezda (3,05)

19.00: (1,70) Himki (14,5) Valensija (2,30)

21.00: (1,45) Barselona (15,00) Panatinaikos (3,05)