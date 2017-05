Stručna analiza: Đurđevićev trzaj nije za crveni, pomoćnom sudiji “u strahu velike oči“; Penali za Zvezdu - ispravni

Sekretar sudijske komisije FSS o spornim situacijama iz 36. kola Superlige

Navijači Radničkog, pa i Crvene zvezde, žaliće se da je Uroš Đurđević zaslužio crveni karton još u ranoj fazi susreta u Nišu, pristalice Partizana odgovoriće tvrdnjom da je večiti rival do pobede u Ivanjici stigao uz sudijsku pomoć koji su mu "poklonili" penal i igrača više.

A šta je od svega toga tačno? Sekretar Sudijske komisije FSS Igor Radojčić kaže - ama baš ništa!

Pa da čujemo stručno objašnjenje, prvo sa utakmice igrane na Čairu gde je pravdu delio Zoran Široki. Detalj o kome se najviše pričalo već iz sedmog minuta. Prvo pokušaj Uroša Đurđevića da iscenira penal, pa prilikom ustajanja sa trave duel sa Radošom Bulatovićem za koji je, tvrde u Nišu, trebalo da dobije crveni karton.

"Jeste bilo za karton, ali nije za crveni karton. Vidimo pokret glavom, ali vidimo i da je igrač Radničkog prvo rukom udario Đurđevića, pa je ovo više izraz frustracije, reakcija na reakciju suparničkog igrača. Najbitnije - nema prekomerne snage. Dakle, nije za crveni karton, žuti je sasvim dovoljan. Sudija mu nije pokazao ni žuti", kaže Radojčić.

Pomoćnog sudija Marjana Jankovića kritikovao je zbog toga što je u 31. minutu signalizirao ofsajd Nemanje Kojića, iako napadač Radničkog nije bio u nedozvoljenoj poziciji.

"Nismo izvukli liniju, jer se sve lepo vidi. Pomoćni sudija dobro stoji, odlično stoji, ali što bi se narodski rekao: u strahu su velike oči. Očigledno. Pomoćnom sudiji u odbranu, ako se ne varam tek godinu dana je u Superligi. Pretpostavljam da mu je ovo najvažnija utakmica u karijeri".

I za kraj iz 53. minuta apel crno-belih da im se svira penal zbog navodno prekršaja Lazara Arsića nad Urođem Đurđevićem.

"Vidimo Arsića koji zaista ništa ne radi, samo je zagradio loptu. I vidimo Đurđevića.. I ruke i noge u vazduhu... Čak i da ima nečega nemoguće je da padne ovako. Nema ovde najstrože kazne", kategorički će Radojčić.

Pa da pređemo na duel iz Ivanjice gde ih je bilo dva, oba u korist Crvene zvezde. I oba, uverava Radojčić, potpuno opravdano dosuđena.

"Prva situtacija je jako interesantna. Iz ovog (prvog) ugla to ne deluje tako, međutim tek iz trećeg ugla vidi se pokret desnom rukom. Lopta prolazi, igrač Javora je rukom zaustavlja. Sudija Danilo Grujić je odlično postavljen i ovo je odlična odluka. Što se tiče žutog kartona, sudija je procenio - i tu je mislim u pravu - da je u pitanju obećavajući napad. Jer da je lopta prošla igrač bi bio u obećavajućoj akciji. Ispravna odluka dakle. Što je drugi žuti - to nije na sudiji. On sudi po pravilima".

U 86. minutu još jedan penal za beogradske crveno-bele i još jedna ispravna sudijska odluka.

"Ovo nije prirodan položaj ruke. Igrač Javora je spušta, ali prilikom spuštanja dolazi do kontakta. A pošto je u pitanju centaršut, dakle nije obećavajući napad, nema žutog kartona, samo penal".

