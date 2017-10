Druga mladost Milka Bjelice

U 33. godini odigrao je utakmicu karijere u Evroligi

Najavili smo pred početak sezone da je Milko Bjelica kao vino, a sada se to pokazuje i na terenu. Najavili smo pod utiskom njegovih partija na pripremama, ali Bjelica je to isto ponovio i u Evroligi. U prvom kolu na gostovanju Žalgirisu dao je 18 poena, a sada u pobedi nad Barselonom čak 23. I to mu je rekord karijere!

U 33. godini.

Po indeksu je isto praktično izjednačio svoj najbolji skor od 24 indeksna poena. Sada je imao 23, ali je pomenuti rekord postavio pre čak sedam godina, januara 2010. godine! Neverovatno.

Ali, to je iznenađenje samo za one koji ga ne poznaju. Surovi je profesionalac koji vodi računa o formi i svom telu, posvećen poslu maksimalno, iskusan i prekaljen... Iz toga proizilaze ovako visoki rezultati.

Šoumen Matijas Lesor: Impresioniran sam, želim ovako stalno!

Trener Dušan Alimpijević mu je pronašao mesto, forsira ga na četvorci i to Milku baš odgovara za razliku od prošle sezone kada je igrao peticu.

"Igra svakog igrača najmanje zavisi od njega, tu mnogo faktora utiče... Ne treba da se opterećujem time. Trudim se da pružam što bolje partije i ekipi da pomognem u tome", rekao je skromni Bjelica posle meča.

Apostrofirao je atmosferu.

"Posle dva vezana poraza, u Kaunasu i od Budućnosti, gde se osetio umor posle teškog putovanja, dobro smo se pripremili za ovu utakmicu, konsolidovali. Barselona je sjajna ekipa koja je do sada možda bila i najbolja. Sigurno je da im je bilo teško da igraju ovde u ovoj fenomenalnoj atmosferi. Mislim da smo zasluženo pobedili", rekao je Bjelica.

Termopilski klanac

Kaže i da nije bilo panike kada je Barsa stigla i povela jedan razlike.

"Nije bilo panike, dosta dobro staloženo i taktički dobro smo odigrali. Posle smo dobro kažnjavali njihovu odbranu. Ona ‘trojka’ u finišu dala je vetar u leđa, sigurno da je bila bitna. Nismo im dozvolili da se vrate nakon toga, njihov nalet je bio kratkog daha", rekao je iskusni košarkaš Zvezde.

Sa trojkom je preokrenuo duel, to je rekao i Sito Alonso posle poraza u beogradskom hramu košarke. Imao je i tri skoka što može da unapredi i bude od velikog značaja za Zvezdin tim kome skokovi nisu jako oružje.

Pokazao je da odlično napada koš leđima, a sada mu je to i lakše jer to čini igrajući protiv "četvorki", pa ih unosi pod koš sa svojim "zidarskim sposobnostima" koje je koristio na poziciji pet.

Bjelica ističe da su ambicije uvek velike, pa tako i ove sezone iako je u pitanju nov tim koji je na početku novog ciklusa kluba.

"Kao i uvek, Zvezda će pokušati da pobedi što više utakmica. Igramo protiv ekipa koje su na papiru dosta jače od nas, koje imaju veće budžete i igrače s više iskustva, ali sa naše strane je uvek tu borbenost, srčana igra i naravno nećemo se predati", rekao je Zvezdin junak trijumfa nad Barselonom.

Igra kao mladić.

