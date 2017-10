Sudbonosni sastanak za Premijer ligu: Raskol između velike šestorke i ostalih - da se Lester ne ponovi?!

I da Real, Barsa, Bajern i PSŽ ne odmaknu Junajtedu, Sitiju, Arsenalu, Liverpulu, Čelsiju i Totenhemu...

Bila je to najlepša osobina Premijer lige. To što svako, ali zaista, može svakog da pobedi. I baš zbog toga Premijer liga je poslednjih godina smatrana za najjaču na svetu, iako u protekloj deceniji njeni najjači klubovi nisu baš bili na nivou Reala, Barselone ili Bajerna. Smatralo se ipak da su klubovi iz donjeg doma Premijer lige mnogo jači nego recimo Levante, Eibar ili Darmštat u Nemačkoj. Sada bi sve to moglo da se promeni.

Klupski čelnici će se naime danas sastati kako bi razgovarali o gorućoj temi na ostrvu: o raspodeli novca u Premijer ligi!

Sve na inicijativu šest najvećih klubova, koji donose i najviše novca. Međutim, on se - za razliku od Španije gde Real i Barsa uzmu najveći deo kolača, a ostalima šta ostane - delio skoro pa sasvim ravnopravno.

Zato bi šest najvećih klubova Engleske - Mančester junajted, Liverpul, Čelsi, Arsenal, Mančester Siti i i Totenhem - da traže ono što im, po njihovom mišljenju, pripada. A to je - više novca! Nimalo se velikanima nije dopalo kad je Lester osvojio titulu prvaka i plasirao se u Ligu šampiona. Oni žele stabilniji izvor prihoda. Nezavistan od rezultata, iako se to protivi sportskim principima.

Izvršni direktor Premijer lige Ričard Skadamor na mukama. Već četvrt veka u Premijer ligi vlada neka vrsta socijalizma. Zato svi imaju, zato svako svakog može da pobedi, zato je to ako ne najbolja, a ono sigurno najatraktivnija liga na planeti.

Skadamorov plan je bio da se poveća procenat koji bi se delio na osnovu osvojene pozicije na tabeli - na 35 odsto. Međutim, 14 uslovno rečeno malih klubova je taj predlog kategorički odbilo. Svaku promenu moralo bi da odobri dve trećine klubova.

Inače, samo od domaćeg tržišta Premijer liga ima ugovor na 5.100.000.000 funti! Plus još 3.000.000.0000 od inostranih TV stanica za period od 2016. do 2019. Ali očekuje se da će ta suma skočiti jer slede pregovori oko novih ugovora za tržišta Kine i SAD, tradicionalno najunosnija. "Velikih šest" želi da naplati svoju globalnu prepoznatljivost, jer se plaši da će zaostati za kontinentalnim gigantima kakvi su Barselona, Real, od skora i Pari Sen Žermen, koji sada uzimaju najveće igrače planete. Prete da će, ako im ostali ne izađu u susret, odleteti u evropsku “superligu“ o kojoj se već godinama priča.

Inače, koliko je sistem deobe u Premijer ligi bio pravičan najbolje govori podatak da je za prošlu sezonu najviše zaradio šampion Čelsi (150.811.183 funte), dok je i fenjeraš Sanderlend “osvojio“ velikih 93.471.118 funti.

Ali, bogati bi da budu još bogatiji. Ostale niko i ne pita.

