Suma: Moja pozicija – iza napadača! Videćete na proleće

Najskuplji fudbaler u istoriji Partizana položio test u Kijevu

Veličina slova A A A

Za nekog je Kijev bio otrežnjenje, a za nekog – buđenje.

Široke ruke, čak previše galantna, bila je Partizanova odbrana protiv Dinama. Častila je fudbalere ukrajinskog tima, maltene ih pozivajući da se ušetaju u gol Vladimira Stojkovića. Napadači su, pak, spoznali da protiv bolje rangiranih ekipa – a takve su potencijalni rivali u nokaut fazi – i polušansa mora da se iskoristi, inače nema ništa od podviga. Jedino je vezni red, i to njegov ofanzivniji deo, pokušavao da igra fudbal.

I to onda kad bi Sejduba Suma sa početne pozicije desnog krila, gde je dobio šansu umesto povređenog Zorana Tošića, “sasekao” u sredinu, promenom pravca i driblinzima naškodio defanzivcima ukrajinskog tima, nagovestivši da izlazi iz mračnih ulica kojima je hodao mesecima. Malo šta je pokazao u dosadašnjem toku sezone, a ako jednoj utakmici ne bismo sudili (samo) na osnovu rezultata, nego benefita koji iz nje Miroslav Đukić može da izvuče onda je to spoznaja da Gvinejac – može.

Da zna nije ni bilo sporno, ali da pokaže… E, to je napokon činio u četvrtak veče na Olimpijskom stadionu.

“Govorio sam i ranije da ljudi ne shvataju šta želim i šta mogu. Takav je fudbal. Nisam baš zadovoljan kako sam odigrao, ali nisam ni ljut na sebe. Polako se vraćam, korak po korak”, staloženo priča Suma posle podsećanja da je posle sedam utakmica na kojima nije bio starter dobio poverenje Miroslava Đukića od prvog minuta.

Bila je to neka vrsta testa kojom je stručni štab Partizana podvrgao najskuplje pojačanje u klupskoj istoriji. Svesni da Suma još nije počeo da opravdava novac uložen u njegov angažman (1.650.000 evra), Đukić i saradnici dali su mu šansu u Kijevu da se u ozbiljnoj evropskoj utakmici nametne kao potencijalni lider ovog tima. I bez obzira što posle 1:4 to deluje neubedljivo na prvi pogled, svako ko je gledao utakmicu pažljivo mogao je da se uveri kako bivši prvotimac Slovana bukvalno jedinim potezom može da napravi višak. Uslov: da se pomeri sa krila (a s početka sezone delovao je i po levoj strani, pa nije mogao da iskaže potencijal). Jer, kako sam kaže, bolje se snalazi na mestu “desetke”.

“To, kad dejstvujem iza napadača, kao centralni vezista, to je moja najbolja pozicija. Nije važno kakvu će ulogu trener da mi dodeli. Najbitnije je da prihvatim zadatke i da na terenu pružim ono što on želi. To se zove profesionalnost. Znao sam da ću protiv Dinama biti krilo, dao sam sve od sebe kako bih pomogao ekipi. Čini mi se da sam u tome uspeo. Sad samo moram da nastavim ovako”.

Najveća zamerka struke u minulih mesec dana, koliko Sume nije bilo u ulozi startera, odnosila se na njegovo zalaganje. Čak je Miroslav Đukić jednom prilikom otvoreno rekao da ga “ne vidi u ekipi” i da “mora da trči kao ostatak tima”.

“Čuo sam za to. Mora da se zna: šef je glavni. Ne mogu igrači da budu glavni. To je trener. Naše je da poštujemo šta priča i da radimo ono što od nas zahteva. To sam u Kijevu i uradio. Svi su mogli u to da se uvere. Sad samo da nastavim da radim, da dostignem najbolju formu i da dokažem šta mogu”.

A to bi, opšte je mišljenje ljudi u Partizanu, trebalo da bude posle zimskih priprema. Pogotovo što je duel sa Dinamom pokazao da igrača takvih performansi valja “čekati” i što se svi u Humskoj nadaju da će “nadoći” posle dopunskog rada sa ekipom, kojoj se priključio kad je sezona uveliko počela.

“Sigurno ću biti bolji posle zimskih priprema. U slučaju fudbalera kao što sam ja očekivanja se nekad ispune, nekad ne. Samo je potrebno biti strpljiv. A verujete mi, radim, baš naporno radim i verujem da ću što pre dostići formu”, optimista je Sejduba Suma, uz ocenu da “Partizan nije zaslužio da u Ukrajini izgubi baš 1:4, ali da tim mora da uči iz grešaka napravljenih u Kijevu”.

Partizan će u ponedeljak saznati rivala u nokaut fazi Lige Evrope.

“Ne možete da utičete na ishod žreba. Ko god da bude rival moramo da se spremimo i delujemo kao tim. Kao porodica. I da pobedimo”, optimista je Suma.

Pitali smo ga da li i on priželjkuje Arsenal ili Milan, kao članovi rukovodstva?

“Nije važno. Videli smo u kom sastavu je Arsenal došao u Beograd i kako je Crvena zvezda igrala. Ako nam zapadnu i mi ćemo im stvoriti probleme”, rekao je vezista Partizana.

(FOTO: Partizan.rs)