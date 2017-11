Supersonična kontra, Sergej “ispod zemlje” i Ljajić egzekutor - neka drugačija Srbija se neporažena vraća iz Azije (VIDEO)

Pobeda nam je ipak izmakla iz ruku pošto je kineski sudija častio Južnu Koreju

Veličina slova A A A

Gomila čudnih odluka sa Terazija uoči i na samoj turneji po Dalekom istoku, ali uopšteno govoreći - više nego pozitivan utisak iz Azije. Posle 2:0 protiv Kine u Guangdžou, fudbalska reprezentacija Srbije je odigrala možda i zreliju utakmicu u Ulsanu i protiv vrlo nezgodne Južne Koreje izborila remi koji je morao da bude pobeda - 1:1 u poslednjoj utakmici Orlova u 2017. godini.

Kažemo “morala” da bude pobeda, jer taj jedan gol Južna Koreja je postigla iz penala koji to nije bio. Kineski sudija Ma Ning je, međutim, rešio da časti domaćina, pa je blag kontakt Jagoša Vukovića i Ko Jačeola okarakterisao kao prekršaj za najstrožu kaznu iako tu nije bilo intenziteta ni za faul na sredini terena.

Bilo kako, Ko je bio precizan sa bele tačke, pa je Orlovima oduzeta pobeda kou su verovatno i zaslužili mada je isto tako pošteno reći da Južna Koreja - nije zaslužila poraz.

Brzonogi azijski fudbaleri na momente su vršili ozbiljan pritisak na poslednju liniju Srbije, posebne muke nam je po desnom krilu zadavao Totenhemov as Hjong-min Son čije su šuteve uz dosta poteškoća krotili prvo Vladimir Stojković, pa u drugom poluvremenu odlični debitant na gol liniji Marko Dmitrović, nerešiva enigma za najboljeg igrača Južne Koreje i verovatno igrač koji je ostavio najupečatljiviji utisak u Ulsanu.

Pored Eibarove jedinice retku šansu da odigraju poneki minut za nacionalni tim dobili su i Sergej Milinković Savić, Marko Grujić, Nemanja Maksimović, Andrija Živković - njih četvorica su od prvog minuta bili na terenu - a u nastavku su debitovali i Nemanja Radonjić i Nikola Aksentijević.

Ta neka nova energija na terenu na momente je bila sasvim uočljiva. Navikli na pobede u mlađim selekcijama, pokušali su samouvereni mladi srpski fudbaleri da mirnim pasom dođu do igre, na trenutke u tome uspevali, ali su imali i minute praznog hoda kada su preskakali sredinu terena i dopuštali rivalu da ih zgazi.

Sve skupa, dosta je to drugačije izgledalo nego na period kod Slavoljuba Muslina, namerno ne kažemo ni bolje, ni gore, jer je bilo kakve konkretnije zaključke nezahvalno izvlačiti, pošto je ovo ipak bila prijateljska utakmica, bez pritiska, što je i omogućilo igračima obe ekipe da odigraju rasterećeno.

U takim okolnostima, odbrana sa četvoricom - sasvim solidna, s tim da Sona nismo mogli ni pogledom da uhvatimo (bar sedam puta su nas golmani spasavali), ali to je ipak do individualnog kvaliteta, jer nas je Totenhemov napadač preskakao po terenu. U napadu, Sergej Milinković Savić se par puta odvažio sa distance, mada je bilo uočljivo da se ne poznaje sa ovom ekipom, ulogu lidera je u odsustvu Dušana Tadića preuzeo Adem Ljajić, Aleksandar Prijović nije dobijao prave lopte da iskoristi svoju snagu protiv slabijih čuvara, ali jeste učestvovao u akciji iz 59. minuta kada je Srbija postigla prelep gol za vođstvo od 1:0. Možda i najlepši timski u poslednje dve godine.

Antonio Rukavina je povukao sjajnu kontru, odigrao dupli pas sa Prijovićem, prosledio loptu do Živkovića, on do Sergeja Milinković Savića, a onda se fudbal jednostavno stvorio ispred Ljajića, koji je u maniru rasnih golgetera precizno gađao u metu.

Vršilac dužnosti selektora Mladen Krstajić sve skupa može da bude zadovoljan uvodnim minutima na toj funkciji, mada neke dileme ostaju da se razreše u nastavku, bitno je reći, priprema za Mundijal. Jer valjda ćemo se sada zaista posvetiti tom zadatku?

JUŽNA KOREJA - SRBIJA 1:1 (0:0)

/Ko 62pen - Ljajić 59/

Ulsan;

Stadion: Ulsan Munsu;

Sudija: Ma Ning (Kina);

Žuti karton: Ljajić (Srbija);

Južna Koreja (4-4-2): Čo - Čoi, Jang, J. Kim, M. Kim (od 82. Song Đu Kim) - Kvon (od 80. M. Li), Ko (od 70. Keun Ho Li), Ki, Jung - Li, Son. Rezerve: Đin Hejon Kim, Song Đu Kim, Go, Kvon, Đinsu Kim, Žeong, M. Li, Č. Li, Jeom, Džu Se Džon, Keun Ho Li, Žeong Hjeo Li. Selektor: Šin Te Jong.

Srbija (4-2-3-1): Stojković (od 46. Dmitrović) - Rukavina (od 91’ Aksentijević), B. Ivanović (od 68’ Veljkovića), Vuković, Obradović - Maksimović, Grujić - Ljajić, Milinković Savić (od 74’ Gaćinović), Živković (od 81’ Radonjić) - Prijović.

(FOTO: Star Sport)