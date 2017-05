Surova realnost: Totenhem ne može napred i ne može do titule jer nema te pare...

Da li ovo znači i lagano osipanje tima koji igra najlepši fudbal na Ostrvu

Prevelikih 65 godina Totenhemovi navijači čekaju titulu, a kako stvari stoje, načekaće se još... Bez obzira na dve sjajne sezone u kojima je sezonu završio kao vicešampion, Totenhem ima više bojazni nego optimizma uoči sledeće sezone.

Trener Maurisio Poketino je umirio navijače porukom da će sigurno ostai u klunu bez obzira na inetersovanje Intera, ali ih i zabrinuo kada je ogolio surovu realnost da Sparsi ne mogu da pariraju najmoćnijim engledskim klubovima kada je transfer politika u pitanju. Pogtovo zbog novog stadiona koji će koštati blizu milijardu evra. Jednostavno, Totenhem nema novac kojim će namamiti atraktivna pojačanja, kao što ga imaju mančesterski kluboi, Čelsi, pa i Arsenal i Liverpul...

„Svi znate kako stvari stoje. Teško je... Ljudi pričaju kako smo atraktivni, kako igramo u Ligi šampiona, ali se na kraju sve svodi na to da morate debelo da platite igrača. Kako da dovedete nekog igrača top klase ako će mu neki drugi klub ponuditi duplo više para? Kako da ga ubedite? Neću nikoga da lažem, ovo je relanost...“, rekao je Poketino.

To znači da Sparsi ne mogu da se nadmeću sa rivalima za pojačanja poput Obamejana, Grizmana, Sančeza, Rodrigeza i ostalih... Čak ne može ni da namami skuplje premijerligaške igrače poput Zahe ili Barklija. Zato Totenhem traži pojačanja koja trenutno skromnije zvuče, ali koja mogu da se razviju u igrače vrhunske klase. Londonski klub se namerio na Ajaksov tandem Joel Feltman - Devi Klasen. Poučeni dobrim iskustvom sa bivšim Ajaksovim igračima poput Eriksena, Fertongena ili Aldervajrelda, Sparsi žele da nastave tu tradiciju. Feltmanu ugovor ističe za 12 meseci dok je iz kapitena Klasena sjajna sezona i sada je vreme za korak napred u karijeri. Takođe, traži ga i Ronald Kuman u Evertonu. Totenhemova želja je i češka senzacija Patrik Šik iz Sampdorije.

„Imamo želje u prelaznom roku i videćemo da li su one ostvarive. Ne verujem da smo u nekoj prednosti što ćemo igrati u Ligi šampiona. Mi moramo da jurimo mlađe igrače ili one jeftinije kao što je bio Dele Ali“, najavio je Poketino.

Ali nemogućnost da Totenhem parira rivalima u borbi za pojačanja nije jedini problem. Takav status znači i problem da zadrži najbolje igrače. Ostrvski mediji sve češće pišu o mogućem odlasku nekih od najbljih igrača kluba iz severnog Londona. Najbliži odlasku je Kajl Voker za kojeg je Pep Gvardiola spreman da plati veliki novac. Meta bogatijih su i Rouz, Ali, Dajer, Eriksen... Totenhemu će biti sve teže da ih zadrži jer to znači i lančanu reakciju pri povećanju plata. Sve je više bojazni da će neko od njih krenuti stopama Modrića ili Bejla koji su se zasitili Totenhemovih limita i štrajkovima su uspeli da izdejstvuju velike transfere.

Ima i onih koji jesu na prodaju. Prvi među njima je najskuplje pojačanje u istoriji kluba Musa Sisoko. Francuz se pokazao kao potpuni promašaj i sada ga menadžer nudi na sve strane.

(FOTO: Action images)