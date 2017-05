Surovi podsetnik Peđe Mijatovića - Juventus je luzerski klub

I zaista, samo kad pogledamo sva dosadašanja finala...

Veličina slova A A A

Real protiv Bajerna, Juventus protiv Barselone. To su bila prava polufinala. Atletiko i Monako, saglasna je celokupna javnost posle prvih mečeva polufinala Lige šampiona, jednostavno ne mogu da izazaovu španskog i italijanskog giganta, pa mnogi već dana, skoro mesec dana pre finala, pričaju o borbi Reala i Juventusa za titulu prvaka Evrope.

Priča i Predrag Mijatović, a on bi morao da zna nešto o tome s obzirom da je 20. maja 1998. godine u Amsterdamu bio strelac pobedničkog gola za Kraljevski klub baš u finalu protiv torinske Stare dame. Italijani ga dobro pamte, posebno zato što uvek u prvi plan ističu da je Mijatovićev gol pao iz - ofsajda.

Manje bitno sad. Bilo je to pre 19 godina i ništa neće promeniti istoriju. Mnogo važnije pitanje je šta će biti ovog juna u Kardifu ako se Real i Juve ponovo sretnu? Peđa Mijatović nema ni najmanju dilemu.

"Juventus je ozbiljan tim. Odlično se brane, imaju veliki kvalitet napred. Biće to sjajna utakmica. Ali u Ligi šampiona - Juve je luzerski tim. A Real? Real dobije svaki put kad igra finale", udario je Mijatović u ponos Juventusovih navijača.

Mada, kada bi sklonili navijačku ostrašćenost u stranu nije to on slučajno rekao. Juve je, naime, od osvajanja druge titule evropskog prvaka 1995. godine igrao još četiri finala i svaki put - izgubio. Redom: 1997. godine Borusije Dortmund u Minhenu (1:3), pa onda taj Mijatovićev gol za Real, pa 2003. na Old Trafordu posle penala poraz od Milana, 2013. i za kraj Barselonina rutinska pobeda od 3:1 u Berlinu 2015. godine.

U međuvremenu, Real je od tog amsterdamskog slavlja igrao još tri finala i svako je - dobio: 2000. je na Sen Deniju savladao Valensiju sa 3:0, pa 2002. Bajer iz Leverkuzena u Glazgovu, 2014. u Lisabonu Kraljevski klub je bio bolji od Atletika (4:1 u produžetku), a lane ponovio isti uspeh na San Siru, samo tek posle boljeg izvođenja jedanaesteraca.

Štaviše, Real je izgubio samo tri evropska finala, ono protiv Benfike 1962, pa dve godine kasnije od Intera i poslednji put još davne 1981. od Liverpula. A tek da podsetimo - igrao je čak 14 evropskih finala i sa 11 pehara apsolutni je rekorder Starog kontinenta.

Juventusov učinak - osam finala i samo dva trofeja.

(FOTO: Action Images)