Svađa u Bajernu - Uli hoće jednog, Rumenige drugog trenera! I ko je čovek iz senke...

Znali su u Bajernu kada su otpuštali Karla Ančelotija da neće biti jednostavno pronaći trenera usred sezone, ali da će doći baš do ovolikih komplikacija - to sigurno nisu očekivali! Dve snažne ličnosti i dve jake struje u bavarskom klubu - izvršni direktor Karl Hajnc Rumenige i Uli Henes došli su u sukob oko profila ličnosti koja im je potrebna za klupu, a čitavu stvar dodatno komplikuje činjenica da i novopostavljeni sportski direktor Hasan Salihamidžić treba da izađe s kakvim-takvim stavom. Samim tim, on bi se stavio na nečiju stranu, a to se opet onoj poraženoj, koja će ostati jednako moćna, nikako neće dopasti.

"Tražiću novog trenera sa Ulijem Henesom i Rumenigeom. Zajedno radimo. U Bajernu ne može da odlučuje jedan čovek, zajedno ćemo doneti odluku. Postoji kontakt sa svim mogućim kandidatima", pokušao je popularni Braco da "proda" medijima miroljubivu situaciju, ali svima je jasno da je ambijent u klubu zapravo vrlo loš.

Kada je Karleto otišao u Bajernu su kazali da neće žuriti s izborom novog trenera, ali novi kiks u prvenstvu i činjenica da je Dortmund pobegao na plus pet upalila je crveni alarm na Alijanc areni.

Sada je situacija takva da Henes prefeirar najtalentovanijeg trenera Nemačke - Julijana Nagelsmana (kog poznaje dosta dugo i kome je već nudio posao u omladinskom pogonu), dok je Rumenige, uvek oštriji na jeziku i generalno strožiji, pre za Tomasa Tuhela koji je trenutno bez posla. Tuhel važi za trenera nezgodnog karaktera, ali sposobnog da zavede red u svlačionici. I upravo je taj karakter ono što tišti Henesa, jer predsednik ne bi želeo da zbog eventualnih sukoba (od kojih bivši trener Borusije ne bežei) klub bude u poziciji da u kratkom vremenskom roku opet menja šefa struke...

"Nagelsman je trenutno aktuelan i zato je idealan kandidat za Henesa. Kada dovodite trenera, tražite nekoga s A liste. Moraju da nađu neko rešenje, makar i prelazno", poručio je legendarni Lotar Mateus.

Kada se radi o prelaznim varijantama za sada je izvesno samo da Vili Sanjol neće ostati na klupi, a tokom današnjeg dana za tu funkciju pojedini mediji "kandidovali" su jedno čuveno ime i bivšeg trenera kluba - Luja van Gala. Za 66-godišnjeg Holanđanina koji je u penziji kaže se da je čovek iz senke i ozbiljno se dovodi u vezu s upražnjenim mestom jer je uživo gledao utakmicu u Parizu pre nekoliko dana. Doduše, on je tamo bio svojim poslom, kao konsultat jedne televizije, ali kako je sulikan u razgovoru s Robenom nije ga bilo teško uključiti u celu priču.

Maybe no Tuchel! Maybe Robben.....will get van Gaal in for Bayern. Rest of the season.

I took this photo before the PSG-game pic.twitter.com/kc56pSzSOB