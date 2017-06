Švajnštajger: Paunović me podseća na Gvardiolu, opsednut je taktikom

A šta kaže na pitanje da ga je baš Pep oterao iz Bajerna?

Da je hteo da ostane u Evropi - mogao je da bira klub. Možda ne one na samom vrhu lanca ishrane, ali mnogi bi bili više nego raspoloženi za saradnju sa takvom veličnom kakvu predstavlja Bastijan Švajnštajger. Međutim, on je izabrao MLS ligu i Čikago. Zašto? Zbog Veljka Paunovića!

"Impresionirao me je tokom dugog razgovora. Podsetio me je na Pepa Gvardiolu. Toliko je opsednut taktikom. Naravno, lepo je bilo osetiti i da si ponovo koristan", rekao je Švajnštajger za nemački nedeljnik Cajt hvaleći nekadašnjeg selektora šampionske U20 selekcije Srbije.

Dakle, Paunović kao Gvardiola... A nije li ga baš Gvardiola oterao iz voljenog Bajerna?

"Zar zaista mislite da je bio toliko moćan?", smeje se Švajnštajger.

Uostalom, mnogo mu je teže bilo kod Žozea Murinja u Mančester junajtedu. "Posebni" ga je u jednom trenutku izbacio i iz prvog tima.

"Svaki dan sam treniraš, na terenu pored profesionalaca...", priseća se Švajni uz opasku da mu je u najlepšem sećanju ostao Jup Hejnkes, sa kojim je Bajern 2013. godine pokorio Evropu.

(FOTO: Action Images)