Svaki dosad je bio važan – važan je i ovaj

Četvrti put u sezoni, a 255. put u istoriji Crvena zvezda i Partizan ukršaju koplja u košarkaškom večitom derbiju

Najvažnije borbe, barem one koje su odlučivale o plasmanu u Evroligu, već su završene, ali je sada počela ona koja sa sobom nosi možda i najveći prestiž. Naši najkvalitetniji timovi Crvena zvezda i Partizan odmeriće četvrti put snage u ovoj sezoni, ali prvi put u takmičenju koje odlučuje o tituli prvaka Srbije.

Na programu je tek drugo kolo MOZZART Superlige, meč u ovom trenutku nema preveliku rezultatsku važnost, ali bi i te kako bi mogao da bude bitan na kraju kada se bude odlučivalo o startnoj poziciji pred početak plej-ofa. S obzirom na kvalitet ostalih rivala, vrlo lako bi moglo da se desi da o prvom mestu u ligaškom delu sezone budu odlučivali upravo međusobni okršaji između večitih rivala. Ali čak i da ne bude tako, još se nije dogodilo da bude odigran derbi prema kojem je neka od dve ekipe bila potpuno ravnodušna. Nema sumnje da će tako biti i ovog puta.

„Bez obzira na to što je drugo kolo u pitanju, utakmica ima rezultatski značaj. Iz iskustva to znamo i na osnovu toga pravimo analize. Na to dolazi i specifičnost derbija jer je to utakmica kada se sve zaboravlja šta je bilo tokom sezone – statistički parametri, kakav je odnos pobeda i poraza, kakva je forma... Ulazi se sa željom da se izvlači trenutni maksimum iz ekipe u želji da se savlada najveći rival“, rekao je trener crveno-belih Dejan Radonjić.

Crvena zvezda je u objektivnoj prednosti, jer ima kvalitetniji tim, osvojila je nedavno treći uzastopni prsten na Jadranu i puna je samopouzdanja. Sa druge strane, Partizan je morao pošteno da se preznoji kako bi savladao Vršac na svom terenu, ali Džikićev tim ima dovoljno vremena da dođe do prave forme, a taj proces bi mogao dodatno da ubrza eventualno slavlje protiv najvećeg protivnika. Partizan je ove sezone već pokazao da ume da pronađe rešenje za Zvezdinu igru, pa će to pokušati da ponovi još jednom.

„Zvezda ima prednost domaćeg terena, u našim susretima to ima posebnu težinu. Oni su dobar tim, imaju uspešnu sezonu“, poručio je Džikić.

Ovo će biti zvanično 255. okršaj večitih rivala, Partizan ima 139 pobeda, a Crvena zvezda 110, dok je pet okončano nerešnim rezultatom. Ipak, u poslednjih deset okršaja crveno-beli su ostvarili šest pobeda, uključujući i onu u finalu Kupa Radivoja Koraća kada se ekipa Dejana Radonjića domogla prvog trofeja u ovoj sezoni.

"Možemo da pričamo ono što se govori uvek pred utakmice sa Partizanom. Nebrojeno puta se događalo da pobedi ekipa koja ima manje šanse na papiru. Pričamo sada o ovom trenutku. Mi imamo jasan cilj da pobedimo, a nadam se da će se to i dogoditi", dodao je Radonjić.

Zvezda ni ovoga puta neće moći da računa na Stefana Jovića koji još uvek ima problema sa leđima, ali je izvesno da će se na terenu naći Branko Lazić, koji je propustio prvi meč u Superligi zbog povrede ramena. Kod Partizana je proteklih dana pod znakom pitanja bio Uroš Luković, koga je mučilo stopalo, ali će stegnuti zube i pokušati da parira Zvezdinoj centarskoj liniji.

Pravdu na večitom derbu deliće Milija Vojinović, Aleksandar Glišić i Uroš Nikolić.

(FOTO: Star Sport)