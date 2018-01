Sve cifre Evertonovog ugovora: Plata 800.000 evra, obeštećenje 700.000, oprostio dug od 100.000

Partizan nudio pola miliona, mogao da dobije i milionče za odštetu, Brazilac hteo samo u „Lige petice“, Sent Galenu ipak 30.000 evra

Gotovo je još pre dva dana, ali će ovog petak postati zvanično. Čim prođe lekarske preglede u Ferari, Everton Luiz će i formalno zadužiti dres SPAL-a. Potpisaće ugovor na dve i po godine i tako ostvariti želju da se oproba u Seriji A, na čemu je i insistirao odbijajući da produži saradnju sa Partizanom.

Od crno-belih se, ipak, oprostio u velikom stilu. Ne samo igrački, tokom dvogodišnjeg boravka na Topčiderskom brdu, ne samo emotivno, bilo je i suza na rastanku sa saigračima, pa upečatljivih reči u poruci na Instagramu, nego i konkretno. Brazilac je doskorašnjem klubu oprostio dug od 100.000 evra, prenosi Sportski žurnal.

Partizan je u minula dva dana, ipak, uspeo da izdejstvuje više novca na ime obeštećenja. Iako se u prvi mah verovalo da mu sleduje 600.000 evra, rukovodstvo srpskog šampiona je nagovorilo čelnike SPAL-a da podignu lestvicu, u kasu kluba iz Humske sliće se 700.000 evra. Od toga 400.000 odmah po realizaciji transfera, a preostali iznos u ratama do marta. Od ove sume valja deo koji ide prethodnom Evertonovom klubu, Sent Galenu. Švajcarci su u zimu 2016. ubacili klauzulu da im sleduje 15 odsto kad borbeni zadnji vezni napusti Beograd, što bi trebalo da bude 90.000 evra, ali su pristali da odmah, kako se to popularno kaže „zbog ranije dinamike isplate“, dobiju „samo“ 30.000 evra, a ostatka se odreknu.

Informer dodaje da je Partizan mogao da prođe daleko povoljnije kad je samo obeštećenje u pitanju, klubovi poput Dinama iz Moskve, Rostova (Rusija), Genčlerbirligija (Turska) i Orlanda (Sjedinjene Američke Države) nudili su i do 1.000.000 evra, ali Everton nije želeo da ide na pomenute destinacije. Zanimale su ga samo „Lige petice“ i kad se pojavila mogućnost da pređe u SPAL ništa ga drugo nije interesovalo. Što može da se razume, jer ima 30 godina i ovo mu je možda i poslednja šansa da zaigra na velikoj sceni.

Everton Luiz će u SPAL-u zarađivati 800.000 evra po sezoni, a saradnju će overiti do juna 2020, što znači da će, odradi li ugovor do kraja, biti bogatiji za 2.000.000 evra!

To je velika razlika u odnosu na ono što je imao u Partizanu, iako je uprava osvajača duple krune pred njega ove zime izašla sa predlogom da mu poveća platu na 500.000 evra godišnje. Nije vredelo, pa će momak iz Porto Alegrea pokušati da, za početak, pomogne 17. plasiranom timu italijanskog prvenstva da izbori opstanak.

(FOTO: MN Press)